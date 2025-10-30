Pe ordinea de zi se mai află și un memorandum, privind negocierea unui împrumut de 500 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții, destinat cofinanțării proiectului Autostrada A1 prin fonduri de coeziune europene

Guvernul urmează să adopte, în ședința de joi, un proiect de lege privind înființarea Universității „Tomis” din Constanța, o nouă instituție de învățământ superior care va funcționa cu finanțare privată și statut de utilitate publică, parte integrantă din sistemul național de educație, scrie Agerpres.

Potrivit proiectului, actuala Fundație „Gaudeamus” – Universitatea Tomis își va schimba forma juridică, transformându-se din organizație non-profit într-o universitate independentă, cu personalitate juridică și patrimoniu propriu. Noua instituție va funcționa sub denumirea Universitatea „Tomis” din Constanța și va desfășura activități didactice, de cercetare și formare profesională în domenii variate.

Tot joi, Executivul va analiza și un proiect de lege privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, care modifică Legea nr. 236/2022. Documentul introduce noi cerințe de corelare cu regulamentele europene privind compensarea și gestionarea riscurilor.

Societățile de servicii de investiții financiare vor trebui să-și adapteze modelele de afaceri la noile cerințe impuse de Regulamentul (UE) 2024/29871 și să-și consolideze practicile de management al riscurilor, în funcție de natura și complexitatea activităților desfășurate”, se arată în nota de fundamentare.

O altă inițiativă aflată pe masa Guvernului vizează eficientizarea sistemului de plată a amenzilor contravenționale, printr-un sistem pilot, aplicabil amenzilor date de agenții Ministerului Afacerilor Interne. Proiectul stabilește noi mecanisme de plată electronică și simplifică procedurile de distribuire a sumelor către autoritățile competente.

Amenzile vor putea fi achitate prin internet banking, mobile banking, ghiseul.ro, POS-uri instalate în trezorerii sau casieriile administrațiilor locale, precum și prin mandat poștal sau numerar. Scopul măsurii este reducerea birocrației și creșterea gradului de conformare voluntară.

Guvernul va discuta, de asemenea, un proiect de hotărâre privind taxele și cotizațiile pentru interconectarea României cu registrele internaționale ale donatorilor de celule stem hematopoietice, precum și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică în 2025.

Pe ordinea de zi se mai află numiri și eliberări de prefecți și subprefecți, dar și un memorandum privind negocierea unui împrumut de 500 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții, destinat cofinanțării proiectului Autostrada A1 prin fonduri de coeziune europene. Executivul urmează să acorde ministrului Finanțelor mandatul de semnare a acestui contract, considerat esențial pentru continuarea lucrărilor pe unul dintre cele mai importante coridoare rutiere ale României.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube