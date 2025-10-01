Premierul Ilie Bolojan a condus, miercuri, la Palatul Victoria, prima întâlnire de lucru pe tema proiectelor pe care România intenționează să le susțină pentru finanțare prin mecanismul european SAFE (Security Action for Europe).

Scopul reuniunii a fost analiza portofoliului de proiecte din perspectiva localizării investițiilor pe teritoriul României și a impactului acestora asupra industriei naționale de apărare.

Potrivit comunicatului Guvernului, această abordare va contribui la creșterea capacității de producție și la integrarea României în lanțurile valorice ale industriei europene de apărare.

Cadru legislativ și pregătirea implementării

Premierul, alături de miniștri și experți guvernamentali, a discutat despre cadrul legislativ existent și posibile ajustări necesare pentru susținerea implementării proiectelor selectate.

„Aceste aspecte vor fi urmărite la nivelul ministerelor, astfel încât, la momentul aprobării de către Comisia Europeană a listei proiectelor depuse de România, cadrul normativ să fie pregătit să faciliteze implementarea acestora”, se arată în comunicat.

Alocarea României prin SAFE și componentele programului

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro prin mecanismul SAFE, conform alocărilor provizorii anunțate de Comisia Europeană, fiind a doua cea mai mare sumă stabilită pentru un stat membru.

Programul SAFE are trei componente principale: apărare, bugetară și infrastructură, și este un mecanism temporar al Uniunii Europene, cu un buget total de 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi, la care 19 state membre au exprimat interesul.

Participanți la întâlnirea de la Palatul Victoria

La discuții au participat, pe lângă premierul Ilie Bolojan, viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, viceprim-ministrul Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, consilierul prezidențial Radu Burnete, precum și experți din ministere.

