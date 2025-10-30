Guvernul României a aprobat joi normele de aplicare a Legii nr. 203/2018 privind plata amenzilor contravenționale, finalizând cadrul legal pentru un mecanism eficient de gestionare a amenzilor la nivel național.

Inițiativa a fost coordonată de Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, potrivit Agerpres.

„Deblochează aplicarea unei legi așteptate de 7 ani. Aducem un element de bază din administrația publică la zi, pentru că nu mai putem tolera birocraţia care obligă oamenii să piardă timp la ghişee sau să caute contul bancar corect pentru o simplă amendă. Astfel, implementăm cadrul legal pentru contul unic şi titlul electronic, punând bazele unui sistem modern şi transparent care va eficientiza colectarea şi, cel mai important, va respecta timpul şi resursele oamenilor. Este un nou pas înainte în digitalizarea serviciilor publice.”

Cont unic național pentru toate amenzile

Până acum, cei care primeau o amendă trebuiau să identifice contul bancar al instituției emitente și adesea să meargă fizic la ghișeu pentru plata acesteia.

Noile norme prevăd introducerea unui cont unic național, unde se vor putea achita toate amenzile contravenționale, indiferent de instituția emitentă.

Documente electronice și plata prin cod QR

Procesele-verbale de constatare a contravențiilor vor fi emise și gestionate electronic, incluzând coduri QR care permit plata instantanee online, chiar și de pe telefon.

Inițial, sistemul va fi testat pentru amenzile de circulație aplicate de agenții MAI, urmând să fie extins și pentru alte tipuri de sancțiuni.

Distribuție automată către bugete locale și de stat

Sistemul digital va asigura automat transferul banilor către bugetele locale sau către bugetul de stat, în funcție de domiciliul persoanei amendate.

Prin această măsură, Guvernul simplifică interacțiunea cetățenilor cu autoritățile și reduce birocrația, oferind soluții digitale rapide și convenabile pentru plata amenzilor.

