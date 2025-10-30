Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat joi că partidul său ar putea depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, dacă legea pensiilor magistraților va fi respinsă din nou de Curtea Constituțională.

Declarația vine în contextul în care neadoptarea acestei legi ar putea duce la pierderi de 231 de milioane de euro din fondurile alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„O guvernare nu stă într-un om. Aici nu-i vorba că vreau eu moţiuni de cenzură sau nu vreau. Că spune Olguţa ceva sau… Olguţa a spus un lucru corect. A spus că dacă la finalul lui noiembrie vom fi în situaţia în care, dintr-un orgoliu nemăsurat, ajungem să pierdem 231 de milioane de euro, că nu ne îndeplinim o bornă din PNRR, atunci cineva trebuie să plătească, să fie responsabil. Asta a spus Olguţa”, a declarat Grindeanu, într-o conferinţă de presă susţinută la Gorj.

Liderul social-democrat a reluat astfel poziția exprimată anterior de vicepreședintele PSD, Olguța Vasilescu, privind responsabilitatea Guvernului în cazul în care fondurile europene vor fi pierdute din cauza blocajelor legislative.

„Ne permitem să pierdem 230 de milioane de euro?”

Sorin Grindeanu a criticat dur atitudinea Executivului, comparând pierderea banilor din PNRR cu măsurile fiscale recente luate de Guvern.

„Această sumă este de trei ori mai mare decât CASS-ul pus de acest guvern pentru mame. Acolo sunt 80 de milioane de euro. Atâta s-a reuşit sau se reuşeşte a se strânge prin această introducere de CASS. Şi noi ne permitem să pierdem 230 de milioane de euro, aşa, fiindcă nu vrem noi să încercăm să deblocăm o situaţie. Să ştiţi că aceste lucruri nu pot să treacă aşa. Şi da, vom face evaluarea, evident”, a subliniat liderul PSD.

Replica premierului Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a reacționat recent la criticile venite din partea partenerilor de coaliție, afirmând că „dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate în Parlament, iar premierul pleacă”.

Legea pensiilor magistraților a fost de mai multe ori blocată la Curtea Constituțională, unde o parte dintre judecători au fost numiți de PSD.

