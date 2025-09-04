Grupul Statelor împotriva Corupţiei (GRECO) a cerut Slovaciei să implementeze recomandările încă restante pentru prevenirea corupţiei şi pentru creşterea integrităţii poliţiei, informează agenţia naţională de presă slovacă TASR, care preia un comunicat de joi al Consiliului Europei.

GRECO consideră că Slovacia a implementat integral doar cinci din cele 21 de recomandări făcute în raportul de evaluare din 2019.

Dintre punctele rămase, cinci au fost implementate parţial, iar 12 deloc, arată grupul, care apreciază că Slovacia nu urmează suficient recomandările şi totodată cere guvernului de la Bratislava să depună până la sfârşitul lui iunie 2026 un raport privind progresele în privinţa recomandărilor.

GRECO a fost înfiinţat în 1999 pentru monitoriza respectarea standardelor anticorupţie ale Consiliului Europei. Experţi din statele membre evaluează legislaţia şi practicile din fiecare ţară, făcând recomandări şi evaluând periodic modul în care sunt urmate acestea.

Combaterea corupției presupune verificări de integritate pentru înalţii oficiali şi consilierii acestora

Grupul a recunoscut că Slovacia pregăteşte un cod etic pentru oficialii de rang înalt, necesar pentru stabilirea regulilor în relaţiile dintre persoanele cu funcţii de conducere, lobbişti şi terţe părţi; este nevoie şi de adoptarea proiectului de lege pentru lobby şi aducerea la cunoştinţa publicului a contactelor respective. De asemenea, trebuie consolidat sistemul de declarare a averilor, în paralel cu extinderea restricţiilor pentru perioada de după plecarea din funcţiile la vârf.

Tot în scopul combaterii corupţiei, trebuie introduse verificări de integritate pentru înalţii oficiali şi consilierii acestora.

GRECO a salutat măsurile de creştere continuă a numărului de femei din poliţie şi cursurile pentru un număr semnificativ de agenţi privind codul etic şi măsurile de protecţie a avertizorilor de integritate. Grupul observă însă că nu au fost încă adoptate restricţii pentru poliţiştii care îşi încetează activitatea şi că lipseşte un mecanism independent de reclamare şi raportare internă pentru avertizorii de integritate din poliţie.

La sfârşitul lunii trecute, GRECO a criticat Slovacia pentru utilizarea frecventă a procedurilor de legiferare de urgenţă şi pentru modificarea legislaţiei penale, în special pentru reducerea termenelor de prescripţie şi a pedepselor pentru infracţiuni de corupţie.

