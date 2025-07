Grav afectată de incendii de vegetație, Grecia se confruntă cu o situație critică, după ce mai multe focare s-au extins rapid în condiții de vânt puternic.

Autoritățile elene au decretat stare de urgență în zonele afectate, în timp ce echipele de pompieri duc o luptă intensă cu flăcările.

Un nou incendiu a izbucnit vineri la doar 30 de kilometri est de Atena, într-o zonă rezidențială dens populată și înconjurată de vegetație.

Locuitorii au fost evacuați de urgență, iar pagubele materiale sunt deja considerabile: locuințe, cabane, livezi de măslini și mașini au fost distruse.

Cel puțin două avioane și două elicoptere de stingere au fost trimise în regiune pentru a limita extinderea incendiului, în condițiile în care vântul puternic alimentează constant flăcările.

Incendiul din Creta, „în retragere”, dar bilanțul este devastator

În paralel, în insula Creta, flăcările care mistuie sud-estul insulei de trei zile par să se tempereze. Incendiul, izbucnit în apropierea orașului Ierapetra, a dus la evacuarea a peste 5.000 de persoane, printre care și numeroși turiști.

Până în prezent, peste 6.000 de hectare au fost arse complet, iar autoritățile încă evaluează pagubele materiale.

Harry Kalogeridis, pompier voluntar: „Am făcut tot ce am putut. Avioanele și elicopterele de stingere a incendiilor, care au sosit imediat, au făcut o treabă excelentă (…). Am dus o luptă zdravănă și am reușit să stingem incendiul.”

Pericolul nu a trecut. Temperaturile se apropie de 43 de grade Celsius

Deși Grecia a fost ferită, până acum, de valul de caniculă care a afectat Europa de Vest, autoritățile anunță o schimbare a vremii.

Începând din acest weekend, se așteaptă ca temperaturile să urce până la 43 de grade Celsius în unele regiuni, ceea ce va crește riscul de incendii noi.

