Google Translate lansează traduceri asistate de Gemini AI pentru mai multă acuratețe

Google a început să implementeze o nouă versiune a aplicației Translate, care introduce o funcție bazată pe inteligența artificială Gemini pentru traduceri mai precise, conform 9to5Google. Noua opțiune apare sub forma unui selector în partea de sus a aplicației, oferind utilizatorilor posibilitatea de a alege între două moduri: „Fast” și „Advanced”.

Gemini AI, lansat de Google Translate

Modul „Fast” prioritizează viteza și eficiența traducerilor, oferind rezultate rapide, dar care pot fi uneori inexacte sau greu de înțeles. În schimb, modul „Advanced” folosește modelul Gemini pentru traduceri mai precise și contextualizate, dar doar între engleză și franceză, respectiv engleză și spaniolă, cel puțin deocamdată, notează presa internațională.

Pentru a utiliza noul model, utilizatorii trebuie să selecteze opțiunea dorită din partea superioară a aplicației. Testele efectuate cu un fragment din piesa franceză „Le Misanthrope” de Molière au arătat diferențe semnificative între cele două moduri. Modul „Fast” a oferit o traducere aproape literală, dar inexactă, în timp ce „Advanced” a redat sensul și stilul original al textului, oferind o interpretare contextualizată mai fidelă.

Deși modul „Advanced” necesită mai mult timp pentru procesare, acesta pare să fie soluția ideală pentru utilizatorii care au nevoie de traduceri corecte și nu doar rapide. În continuare, pentru siguranță maximă, recomandarea este să se folosească aplicația Gemini direct, care poate oferi și explicații suplimentare legate de context.

Această actualizare evidențiază eforturile Google de a integra AI avansat în produsele sale, ajutând utilizatorii să obțină traduceri mai nuanțate și mai corecte, dar menținând în vedere că orice sistem de inteligență artificială poate produce erori.

