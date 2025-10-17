Apple amână lansarea Face ID pe Mac: tehnologia ar putea rămâne „la ani distanță”

Deși zvonurile privind introducerea sistemului Face ID pe computerele Mac circulă de ani buni, Apple nu pare pregătită să renunțe prea curând la Touch ID, potrivit jurnalistului Mark Gurman de la Bloomberg.

Fără Face ID pe Mac

Gurman susține că gigantul din Cupertino își propune pe termen lung să treacă la autentificarea facială pe gama Mac, însă implementarea acestei tehnologii „rămâne la ani distanță”. În ciuda numeroaselor predicții din ultimii cinci ani, funcția nu a ajuns încă pe niciun model de Mac.

În 2021, Gurman afirma că ar paria pe introducerea Face ID „în câțiva ani”, menționând chiar că Apple ar fi avut planuri de a o include pe iMac-ul cu cip M1 – lucru care nu s-a materializat. Un an mai târziu, el susținea că dezvoltarea era „cu siguranță în desfășurare”, dar că lansarea depinde de „momentul potrivit”.

CITEȘTE ȘI – Meta introduce noi controale parentale pentru utilizarea inteligenței artificiale de către adolescenți

Oficialii Apple au explicat anterior că Touch ID rămâne mai practic pe Mac-uri, deoarece utilizatorii au deja mâinile pe tastatură. Totuși, poziția companiei ar putea evolua odată cu lansarea Mac-urilor cu ecrane tactile, programate pentru 2026 sau 2027.

Până atunci, utilizatorii vor continua să se bazeze pe Touch ID – iar Face ID pe Mac rămâne, cel puțin pentru moment, doar o promisiune pe termen lung.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.