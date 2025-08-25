Google Messages începe implementarea verificării cheilor prin cod QR pentru criptarea end-to-end

Google Messages lansează treptat o funcție mult-așteptată care permite verificarea cheilor prin cod QR, menită să confirme că discuți cu persoana dorită. Aceasta fusese prezentată pentru prima dată anul trecut și face parte din eforturile companiei de a spori securitatea mesajelor RCS.

Cum funcționează: odată ce funcția este disponibilă, deschide o conversație în Google Messages și accesează pagina „Detalii” atingând numele contactului. Până acum, secțiunea „End-to-end encryption” afișa un cod de 80 de cifre pentru verificare. Noua abordare oferă un panou „Securitate & confidențialitate”, unde poți verifica cheile contactului prin scanarea codurilor QR reciproce.

De ce să verifici cheile? Aceasta garantează că doar tu și contactul tău puteți citi mesajele trimise. Statusul verificării poate fi consultat în aplicația Contacts, în secțiunea „Connected apps”.

CITEȘTE ȘI – Apple oprește semnarea iOS 18.6, blocând downgrade-ul către versiunile mai vechi

Aplicația permite și scanarea codului QR al contactului direct din panoul „Verification for Google Messages”, folosind aplicația Android System Key Verification deja instalată pe dispozitiv. Opțiunea clasică cu codul de 80 de cifre rămâne disponibilă prin „Compare verification codes”.

Momentan, funcția este vizibilă doar în beta-ul Google Messages și nu a fost lansată pe canalul stabil. Google estimează că verificarea cheilor prin cod QR va fi disponibilă în 2025 pentru dispozitive Android 9+ și va fi compatibilă și cu aplicații terțe, creând astfel un sistem unificat de verificare a cheilor publice.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.