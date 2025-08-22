Apple oprește semnarea iOS 18.6, blocând downgrade-ul către versiunile mai vechi

Apple a încetat semnarea versiunii iOS 18.6, împiedicând utilizatorii să revină de la actualizările ulterioare iOS 18.6.X. Decizia vine după ce compania a lansat două actualizări succesive, iOS 18.6.1 și iOS 18.6.2, ultima incluzând un patch major de securitate.

Motivul pentru care Apple oprește semnarea versiunilor mai vechi ține de securitate: vulnerabilitățile descoperite în software-ul anterior au fost remediate în actualizările recente, iar menținerea posibilității de downgrade ar expune dispozitivele la riscuri.

CITEȘTE ȘI – Microsoft lansează o actualizare de urgență după ce funcția Reset & Recovery din Windows a eșuat

Lansat pe 29 iulie, iOS 18.6 a adus corecții de bug-uri, îmbunătățiri de securitate și rezolvarea unei probleme de performanță a funcției Memories din aplicația Photos. De asemenea, update-ul a modificat modul în care sunt gestionate piețele de aplicații terțe în Uniunea Europeană.

Ulterior, iOS 18.6.1 a readus funcția de monitorizare a oxigenului din sânge pentru Apple Watch în Statele Unite, iar iOS 18.6.2 a reprezentat o actualizare majoră de securitate.

Următoarea mare lansare a Apple este așteptată luna viitoare, odată cu iOS 26, care a trecut prin mai multe versiuni beta pentru dezvoltatori și publicul larg încă din iunie.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.