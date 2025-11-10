Google Maps devine mai inteligent: noile funcții AI permit crearea de hărți interactive și prototipuri personalizate

Google Maps face un pas important în integrarea inteligenței artificiale, lansând o serie de instrumente noi pentru dezvoltatori și utilizatori, menite să transforme modul în care hărțile sunt create și utilizate. Printre noutăți se numără builder agent, un instrument care generează prototipuri interactive pe baza descrierilor textuale, și MCP server, care conectează asistenții AI la documentația tehnică Google Maps, oferind răspunsuri precise și contextuale.

Builder Agent: hărți interactive dintr-un simplu text

Cu ajutorul builder agent, utilizatorii pot crea rapid proiecte bazate pe hărți doar prin descrierea lor textuală. Exemple includ „creează un tur Street View al unui oraș”, „afișează harta cu vremea în timp real în regiunea mea” sau „listează hotelurile care acceptă animale de companie”. Codul generat poate fi exportat, testat și modificat în Firebase Studio, oferind flexibilitate completă. În plus, un agent de stilizare permite personalizarea hărților pentru a se potrivi cu un anumit format vizual sau tematic, o funcție utilă în special pentru branduri.

Grounding Lite și MCP: AI conectată la date reale

Google extinde capabilitățile AI cu Grounding Lite, care permite dezvoltatorilor să conecteze propriile modele AI la datele Google Maps folosind Model Context Protocol (MCP). Aceasta oferă răspunsuri precise la întrebări precum „Cât de departe este cel mai apropiat magazin?”. Noua componentă Contextual View, low-code, afișează răspunsuri sub formă de listă, vizualizare pe hartă sau chiar 3D, pentru o experiență interactivă și intuitivă.

Instrumente pentru dezvoltatori și funcții pentru consumatori

Pe lângă aceste instrumente, Google a lansat și un code assistant toolkit care conectează MCP server la documentația Google Maps, facilitând accesul rapid la informații despre API și date. Luna trecută, compania a extins Gemini CLI pentru a permite dezvoltatorilor accesul la date Maps.

