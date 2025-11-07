Vodafone și AST aleg Germania pentru rețeaua europeană de sateliți

Gigantul britanic de telecomunicații Vodafone și grupul american AST SpaceMobile au anunțat vineri că au ales Germania ca bază pentru operațiunile satelitare destinate îmbunătățirii conectivității de mare viteză în zonele izolate din Europa, notează AFP.

Întreprinderea comună, numită SatCo și anunțată pentru prima dată în martie, are ca obiectiv „consolidarea suveranității digitale a Europei”, conform unui comunicat al celor două companii.

În prezent, piața de conectivitate prin satelit de mare viteză este dominată de sistemul Starlink, dezvoltat de Elon Musk. Tehnologia furnizată de Vodafone și AST va oferi servicii mobile direct prin sateliți către furnizorii de rețele și va „aduce beneficii tuturor cetățenilor europeni, companiilor și organizațiilor din sectorul public”.

Proiectul urmărește să asigure „acces extins la internet mobil în zonele defavorizate și să sprijine serviciile de urgență și agențiile de intervenție în caz de dezastre”.

Lansarea comercială a serviciului este planificată pentru anul 2026.

