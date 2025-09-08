Aplicația rusească Max, alternativa WhatsApp, un instrument de supraveghere totală

În timp ce armata rusă continuă ofensiva în estul Ucrainei, Kremlinul își consolidează controlul pe frontul intern printr-o nouă armă digitală: aplicația de mesagerie Max, supranumită deja „spionul din fiecare telefon nou vândut în Rusia”.

Max, alternativa WhatsApp

Dezvoltată de compania VK, aflată sub influența statului și a oligarhilor apropiați de Vladimir Putin, aplicația nu oferă criptare end-to-end și permite accesul autorităților la mesaje, contacte, fotografii și date de localizare ale utilizatorilor. Pentru a se înregistra, cetățenii trebuie să folosească un număr de telefon rusesc sau belarus, obținut doar pe baza unui act de identitate, ceea ce face ca fiecare activitate din aplicație să fie ușor de urmărit de către FSB.

Potrivit organizațiilor independente, funcționarii publici, angajații din bănci și spitale sunt presați să renunțe la WhatsApp și Telegram și să treacă pe Max. Campania de promovare include și mesaje oficiale, clipuri pe rețelele sociale și chiar intervenții prin difuzoare stradale.

CITEȘTE ȘI – Facebook readuce „poke” (cipitul): cum meta încearcă să atragă din nou utilizatorii tineri

Deși are doar 30 de milioane de utilizatori (față de cei 96 de milioane ai WhatsApp și 90 de milioane ai Telegram în Rusia), Max beneficiază de sprijinul direct al Kremlinului. Din această lună, aplicația vine preinstalată pe toate telefoanele vândute în Rusia, în urma unei legi semnate de Putin în iunie.

Pe lângă funcțiile de mesagerie, autoritățile promit că Max va integra în viitor servicii bancare, comerciale și guvernamentale, transformând aplicația într-o platformă unică pentru viața de zi cu zi – după modelul WeChat din China. Criticii avertizează însă că aceasta marchează un pas decisiv spre izolarea digitală și supravegherea totală a populației.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.