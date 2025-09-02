Google dezminte informațiile despre o presupusă breșă care ar fi afectat 2,5 miliarde de utilizatori Gmail

Google a respins luni informațiile potrivit cărora serviciul său de email, Gmail, ar fi suferit o breșă de securitate majoră care ar fi vizat întreaga sa bază de utilizatori, estimată la 2,5 miliarde de conturi active. Gigantul american a calificat aceste relatări drept „complet false” și a dat asigurări că sistemele sale de securitate rămân „puternice și eficiente”.

Comunicatul companiei privind presupusa breșă de securitate a Gmail

„Au apărut recent mai multe afirmații inexacte conform cărora am fi trimis un avertisment generalizat tuturor utilizatorilor Gmail despre o problemă gravă de securitate. Acest lucru este în totalitate neadevărat”, a transmis compania într-o postare pe blog.

Speculațiile au pornit de la relatări care susțineau că Google ar fi trimis notificări masive privind un val de atacuri de tip phishing și un presupus hack ce ar fi pus în pericol toate conturile Gmail. Totuși, numeroși utilizatori au remarcat că nu au primit nicio astfel de alertă.

Google a explicat că incidentul invocat în presă viza, de fapt, un server corporate Salesforce compromis în luna iunie, de unde atacatorii ar fi extras doar date publice de business – precum nume de companii și date de contact – fără acces la informații sensibile. Persoanele afectate au fost notificate individual până la începutul lunii august.

Compania a subliniat că Gmail nu a fost vizat de acest incident și că sistemele sale blochează constant peste 99,9% dintre tentativele de phishing și malware. „Echipele noastre investesc masiv, inovează permanent și comunică transparent despre riscurile și protecțiile pe care le avem în vigoare. Este esențial ca discuțiile din acest domeniu să fie bazate pe acuratețe și fapte reale”, a mai precizat Google.

Deși breșa nu a fost nici pe departe de amploarea vehiculată, Google le recomandă utilizatorilor să rămână vigilenți, să folosească metode moderne de autentificare precum passkeys și să își actualizeze periodic parolele.

