Eu cred în echipa asta, uitați-vă că Galatasaray a făcut 2-2 cu cei pe care i-am bătut noi 4-1. Uitați-vă să vedeți. Pe toate planurile suntem mai puternici, fundașii centrali, mijlocașii, n-am avut atacant. Totul este mai puternic anul ăsta. Omogenitatea, cu siguranță, și asta, dar am adus jucători. L-am adus pe Tănase, l-am adus pe Bîrligea. Asta-mi spunea Mihai ‘Băi, Gigi, noi, dacă-l aveam pe Bîrligea, o spulberam pe Sparta’, noi n-am avut atacant, a declarat Gigi Becali, pentru Digisport.

De altfel, patronul FCSB-ului a anunțat că va oferi o primă jucătorilor echipei roș-albastre după victoria obținută cu 1-0 în fața celor de la PAOK, în Europa League.

Deși inițial a declarat că jucătorii nu vor primi prime pentru victorie, ci doar pentru calificare, Becali s-a răzgândit și a decis să recompenseze echipa.

Astfel, fiecare jucător va primi câte 3.000 de euro pentru această victorie importantă, subliniind astfel aprecierea sa pentru efortul depus pe teren.

Am fost la ei în vestiar după meci, le-am mulțumit. M-au aplaudat când am plecat, a venit și Tănase după mine și i-am zis să se ducă înapoi și să le spună că le dau primă. 3 mii de euro primă pentru fiecare jucător. Nu dau în general, dar nu am mai fost de mult timp cu ei, eram prea bucuros. Ei sunt 30 de jucători, mai mult nu pot nici eu să dau. Tănase a luat deja prima de calificare în Europa League. Mai au jucătorii și pentru calificarea mai departe, dar nu mai știu. Ce îmi convine zic, ce nu îmi convine nu zic, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.