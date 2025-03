Gică Hagi, socru mic! Kira se va mărita cu Thomas Ferfelis

După nunta fiului său, Ianis, vara trecută, Gheorghe Hagi va deveni din nou socru mic. De această dată, fiica sa, Kira Hagi, urmează să se căsătorească cu Thomas Ferfelis, un tânăr cu care are o relație de mai mulți ani. Evenimentul va avea loc în luna septembrie și se anunță a fi la fel de spectaculos precum cel al lui Ianis și al Elenei Tănase, scrie Click.ro.

Kira Hagi se mărită cu Thomas Ferfelis

Kira, care va împlini 29 de ani pe 31 martie, și Thomas s-au cunoscut în liceu, la International British School of Bucharest, dar și-au continuat studiile în țări diferite. Thomas a absolvit University of Southampton în 2019 și în prezent ocupă funcția de manager la Cernica Events, un local de lux deținut de familia sa, care are afaceri în România de ani buni. Kira, la rândul ei, a studiat la New York Film Academy, dar a ales să revină în țară, unde și-a construit o carieră în teatru și cinematografie.

După mai mulți ani de relație la distanță, destinul i-a adus din nou împreună, iar anul trecut, în timpul unei vacanțe romantice la Salonic, Thomas a cerut-o în căsătorie.

Pregătirile pentru nuntă sunt în plină desfășurare, iar evenimentul se anunță a fi grandios. Alegerea rochiei de mireasă, decorurile florale impresionante, muzica și meniul sofisticat sunt doar câteva dintre aspectele atent pregătite pentru a oferi o experiență de neuitat celor aproape 1000 de invitați. Pe lista acestora se află atât prieteni apropiați ai familiei, cât și personalități din lumea sportului și a cinematografiei, notează sursa citată.

Gheorghe Hagi și soția sa, Marilena, trăiesc din nou emoțiile unui astfel de eveniment, însă experiența nunții lui Ianis i-a ajutat să fie mai relaxați. Un apropiat al familiei a declarat că „Gică Hagi abia așteaptă să-și vadă fiica în rochie de mireasă. Sunt foarte fericiți pentru Kira și Thomas și se bucură că familia lor se mărește.”

