În ciuda dificultăților economice din prezent, Germania s-a menținut în 2024 pe poziția de cel mai mare contributor net la bugetul Uniunii Europene, potrivit unei analize realizate de Institutul Economic German (IW) din Köln și citate de Business Insider.

Datele Institutului arată că Polonia nu mai ocupă prima poziție în rândul beneficiarilor, așa cum s-a întâmplat în 2023.

Anul trecut, Grecia a devenit principalul beneficiar net al fondurilor europene, cu 3,5 miliarde de euro.

Polonia, liderul din 2023 cu 8,1 miliarde de euro, a coborât pe locul doi în 2024, cu 2,9 miliarde de euro, fiind urmată de România, aflată pe poziția a treia, cu 2,7 miliarde de euro.

Germania, contribuții în scădere, dar tot pe primul loc

Cea mai mare economie a Europei a virat către bugetul UE cu 13,1 miliarde de euro mai mult decât a primit în 2024. Această sumă echivalează cu aproximativ 157 de euro plătiți de fiecare cetățean german — cel mai ridicat nivel din blocul comunitar.

Totuși, analiza evidențiază o tendință descendentă: contribuțiile nete ale Germaniei au fost de 19,7 miliarde de euro în 2022 și 17,4 miliarde în 2023, reflectând încetinirea economiei germane.

Franța se află pe poziția a doua între contributorii neți, cu 4,8 miliarde de euro, iar Italia ocupă locul trei, cu 1,6 miliarde de euro.

Analiza IW: bugetul UE urmează dinamica economiilor europene

Samina Sultan, expertă a Institutului Economic German, subliniază că bugetul Uniunii „reflectă echilibrul puterii economice în Europa“.

Ea a observat că statele cu ritm rapid de creștere, precum Polonia, beneficiază de tot mai puțin sprijin, în timp ce economiile aflate în dificultate, precum Germania și Franța, contribuie mai puțin.

Institutul prognozează o nouă reducere a contribuției Germaniei la bugetul european, tendință corelată cu o creștere economică slabă comparativ cu alte state membre.

Transparență redusă în raportările UE

Până în 2020, Comisia Europeană publica constant date privind contributorii și beneficiarii neți ai bugetului.

Publicarea acestor informații a fost însă oprită din motive politice, notează IW.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.