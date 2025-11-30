5.4 C
București
duminică, 30 noiembrie 2025
caută...
AcasăEconomieEconomie internaționalGermania rămâne principalul finanțator al UE, Grecia cel mai mare beneficiar

Germania rămâne principalul finanțator al UE, Grecia cel mai mare beneficiar

Economie internaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

În ciuda dificultăților economice din prezent, Germania s-a menținut în 2024 pe poziția de cel mai mare contributor net la bugetul Uniunii Europene, potrivit unei analize realizate de Institutul Economic German (IW) din Köln și citate de Business Insider.

Datele Institutului arată că Polonia nu mai ocupă prima poziție în rândul beneficiarilor, așa cum s-a întâmplat în 2023.

Anul trecut, Grecia a devenit principalul beneficiar net al fondurilor europene, cu 3,5 miliarde de euro.

Polonia, liderul din 2023 cu 8,1 miliarde de euro, a coborât pe locul doi în 2024, cu 2,9 miliarde de euro, fiind urmată de România, aflată pe poziția a treia, cu 2,7 miliarde de euro.

Germania, contribuții în scădere, dar tot pe primul loc

Cea mai mare economie a Europei a virat către bugetul UE cu 13,1 miliarde de euro mai mult decât a primit în 2024. Această sumă echivalează cu aproximativ 157 de euro plătiți de fiecare cetățean german — cel mai ridicat nivel din blocul comunitar.

Totuși, analiza evidențiază o tendință descendentă: contribuțiile nete ale Germaniei au fost de 19,7 miliarde de euro în 2022 și 17,4 miliarde în 2023, reflectând încetinirea economiei germane.

Franța se află pe poziția a doua între contributorii neți, cu 4,8 miliarde de euro, iar Italia ocupă locul trei, cu 1,6 miliarde de euro.

Analiza IW: bugetul UE urmează dinamica economiilor europene

Samina Sultan, expertă a Institutului Economic German, subliniază că bugetul Uniunii „reflectă echilibrul puterii economice în Europa“.

Ea a observat că statele cu ritm rapid de creștere, precum Polonia, beneficiază de tot mai puțin sprijin, în timp ce economiile aflate în dificultate, precum Germania și Franța, contribuie mai puțin.

Institutul prognozează o nouă reducere a contribuției Germaniei la bugetul european, tendință corelată cu o creștere economică slabă comparativ cu alte state membre.

Transparență redusă în raportările UE

Până în 2020, Comisia Europeană publica constant date privind contributorii și beneficiarii neți ai bugetului.

Publicarea acestor informații a fost însă oprită din motive politice, notează IW.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Otravă gândaci: Cum alegi și folosești corect insecticidele

Mediu Alina Costea - 0
Gândacii de bucătărie sunt una dintre cele mai neplăcute și persistente probleme din locuințe. Odată instalați, se ascund în cele mai mici crăpături, se...

Tensiuni în creştere între Washington şi Caracas, după avertismentul lui Donald Trump

Internațional Dana Macsim - 0
Reacţia a venit printr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Caracas, care a calificat declaraţia drept o agresiune ilegală şi nejustificatăVenezuela îl acuză...

Argintul atinge cote istorice în 2025: Deficit global și cerere în creștere

Economie internațional Narcis Rosioru - 0
În 2025, argintul a atins un nivel istoric de 54,47 dolari uncia în luna octombrie, marcând un salt de 71% față de anul precedent,...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.