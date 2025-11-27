Guvernul polonez a anunțat miercuri alegerea companiei suedeze Saab pentru furnizarea a trei submarine moderne, într-un acord evaluat la 2,73 miliarde de dolari.

Achiziția, considerată esențială pentru modernizarea apărării navale a Poloniei, are loc pe fondul intensificării tensiunilor cu Rusia după atacul asupra Ucrainei.

Programul, derulat sub numele „Orka”, reprezintă totodată un pas spre consolidarea unei noi alianțe în Marea Baltică, în contextul în care vechile blocuri regionale din Europa Centrală s-au fragmentat în privința Moscovei și a direcțiilor strategice ale Uniunii Europene.

Varșovia: „Cea mai bună ofertă din toate punctele de vedere”

Vicepremierul Władysław Kosiniak-Kamysz a declarat că selecția Suediei este rezultatul unei analize complexe:

„Suedia a prezentat cea mai bună ofertă din toate punctele de vedere – timp de livrare, capacitate operațională, în special pentru mediul din Marea Baltică”.

Contractul, estimat la 10 miliarde de zloți, include și un pachet de cooperare mai amplu: Suedia va achiziționa armament din Polonia și va oferi un submarin provizoriu pentru pregătirea echipajelor, în timp ce Saab va livra modelul A26.

Prima unitate este așteptată în 2030, iar acordul final ar trebui semnat cel târziu în trimestrul II al anului 2026.

Alertă în Marea Baltică: infrastructură vulnerabilă și riscuri crescute

Regiunea baltică se confruntă cu un nivel ridicat de îngrijorare după mai multe incidente suspecte care au afectat infrastructura subacvatică începând din 2022.

Deși nu există dovezi clare de sabotaj, statele NATO tratează situația cu maximă seriozitate.

Submarinele A26 sunt proiectate special pentru misiuni complexe pe fundul mării și vor contribui la capacitatea alianței de a detecta și preveni potențiale atacuri asupra infrastructurii critice.

Cooperare militară extinsă între Polonia, Suedia și Marea Britanie

Ministrul apărării suedez Pål Jonson a subliniat importanța strategică a parteneriatului:

„Acest acord creează un sistem comun pentru operațiuni subacvatice în Marea Baltică și consolidează interoperabilitatea dintre marinele suedeză și poloneză”.

Noile submarine vor include și tehnologie britanică, iar cele trei țări vor forma împreună un nucleu defensiv puternic în regiunea baltică.

Impact economic: acțiunile Saab cresc cu 2,6%

Imediat după anunțarea acordului, titlurile Saab au urcat cu 2,6%, semnalând sprijinul piețelor pentru extinderea rolului companiei în Europa.

Colaborarea polono-suedeză se intensificase deja în septembrie, când Saab a semnat un memorandum cu grupul polonez PGZ. Polonia analizase anterior oferte din partea Germaniei, Italiei, Franței, Spaniei și Coreei de Sud, în timp ce Marea Britanie sprijinise activ candidatura Suediei.

