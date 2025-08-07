General Motors și Hyundai Motor au anunțat miercuri un acord de colaborare pentru dezvoltarea a cinci noi modele de vehicule, cu lansare planificată începând din 2028, în America Centrală și de Sud.

Obiectivul principal: reducerea costurilor de producție și consolidarea poziției pe o piață unde constructorii auto chinezi câștigă teren rapid.

Noile modele — un SUV compact, un autoturism, o camionetă compactă, una de dimensiuni medii și o autoutilitară electrică — vor fi echipate cu sisteme de propulsie convenționale și hibride.

În paralel, un vehicul electric comercial va fi dezvoltat pentru piața din Statele Unite, cu aceeași dată estimativă de lansare: 2028.

Capacitate de producție: până la 800.000 de vehicule anual

GM și Hyundai estimează o producție totală anuală de 800.000 de unități, însă nu au precizat încă în ce uzine vor fi fabricate noile vehicule.

Strategia vine ca răspuns direct la ofensiva tot mai agresivă a producătorilor chinezi, care câștigă cote de piață în regiune prin prețuri competitive și timpi de livrare reduși.

Analiștii rămân rezervați: „Este doar o rezistență temporară”

Deși parteneriatul pare promițător, unii specialiști avertizează că impactul real ar putea fi limitat.

„Chiar dacă vor reuşi să lanseze aceste modele în America de Sud, va fi extrem de dificil să învingă producătorii chinezi, care deja domină segmentul EV cu preţuri mult mai mici,” afirmă An Hyung-jin, director de investiții la Billionfold Asset Management, Seul.

Acesta subliniază că Hyundai ar putea beneficia de know-how-ul GM în dezvoltarea de camionete, dar implementarea practică și obținerea unui avantaj competitiv real ar putea dura ani.

