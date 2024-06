GALERIE FOTO. Ivana Knoll și-a dezvăluit adevărata vârstă. Câți ani are fana sexy a Croației

Fosta Miss Croația Ivana Knoll a confirmat că va fi prezentă în tribunele stadioanelor din Germania pentru a-și susține echipa națională la EURO 2024 și a ținut să clarifice o eroare care a fost rostogolită de-a lungul timpului în spațiul public: vârsta sa.

Devenită celebră în întreaga lume pentru „spectacolul” vestimentar de la Cupa Mondială din Qatar, atunci când a uimit o lume întreagă cu ținutele îndrăznețe pe care a ales să le poarte, croata Ivana Knoll le-a dat o veste bună fanilor fotbalului: va participa la EURO 2024.

Într-un interviu pentru publicația germană Bild, Ivana a spus: „Voi ajunge la Berlin pe 10 iunie. Croația va juca acolo împotriva Spaniei pe 15 iunie. Patru zile mai târziu voi fi la Hamburg pentru meciul cu Albania. Iar apoi, pe 24 iunie, voi fi la Leipzig pentru meciul cu Italia. Voi urmări toate meciurile Croației și sper să rămân în Germania până la final…”.

Chestionată cu privire la ținutele pregătite pentru turneul din Germania, Ivana a afirmat: „Încă nu știu exact pe care le voi purta. Probabil că voi avea idei spontane. Apoi, fie voi avea ceva croit rapid. Sau voi lipi steagul croat pe hainele care îmi plac. Asta am făcut în Qatar”.

Deşi în spaţiul public a apărut informația că ar avea vârsta de 31 de ani, realitatea e cu totul alta. Fotomodelul a dezvăluit câți ani are cu adevărat. „Toată lumea pe internet scrie că am 31 de ani. Nu este adevărat, am 26. Nu înțeleg de unde a pornit această greșeală”, a spus Ivana Knoll.

Supranumită „cea mai sexy fană a fotbalului”, Ivana a mărturisit că s-a despărțit recent de iubitul ei, după o relație de 10 ani. „Am avut un iubit cu care am fost 10 ani. Ne-am despărțit recent. Acum sunt singură, dar nu caut un bărbat nou momentan”, a mai spus Ivana.

Fosta miss Croația a devenit faimoasă la Cupa Mondială din 2022, după ce a apărut pe stadion purtând o varietate de ținute incendiare în culorile țării natale. Mai mult, bruneta a devenit virală pentru că s-a plimbat cu îndrăzneală prin Doha în chiloți tanga și costume mulate. „Prestația” din Qatar a propulsat-o pe Ivana pe rețelele de socializare, acolo unde în acest moment are peste 3,2 de milioane de urmăritori.

Datorită popularității câștigate, Ivana a reușit să aibă acces la unele dintre cele mai mari nume din sport. Ea a fost văzută în prezența lui Erling Haaland, a legendei baschetului Shaquille O’Neal și a fostului campion de Formula 1 Fernando Alonso.

