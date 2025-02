Gabriela Ruse, eliminată de la Doha după un nou abandon: „E foarte frustrant că mă zbat”

Românca a fost nevoită să se retragă din primul tur al turneului WTA 1000 de la Doha, acuzând probleme la spate, iar din punct de vedere mental traversează o perioadă dificilă.

Abandon în fața Mariei Sakkari

Gabriela Ruse (27 de ani) a fost eliminată din primul tur al turneului WTA 1000 de la Doha, după ce a abandonat în setul decisiv al confruntării cu Maria Sakkari (29 WTA). Românca a acuzat probleme la spate și s-a retras la scorul de 4-6, 6-3, 0-4, după o oră și 52 de minute de joc.

Primul set a fost unul echilibrat, cu break-uri de ambele părți, însă Ruse a reușit să profite de ezitările adversarei și să închidă manșa cu 6-4. În setul secund, Sakkari a început mult mai bine, reușind să se desprindă rapid la 4-0, iar în cele din urmă și-a adjudecat setul cu 6-3, forțând un decisiv.

Manșa a treia a început la fel de bine pentru jucătoarea din Grecia, care a făcut imediat break și s-a distanțat la 3-0, înainte ca Ruse să ceară un timeout medical. La scorul de 4-0 în favoarea adversarei, Gabriela Ruse a fost nevoită să se retragă, acuzând dureri persistente la spate.

Victoria o duce pe Maria Sakkari în turul al doilea de la Doha, unde va avea un duel dificil împotriva polonezei Iga Swiatek, favorita numărul doi a competiției.

Situație complicată pentru Gabriela Ruse

Pe lângă problemele fizice, Gabriela Ruse traversează o perioadă dificilă și din punct de vedere mental. Românca a recunoscut că oboseala acumulată din cauza participării constante în calificările turneelor mari a afectat-o puternic.

În prezent, ocupă locul 111 în clasamentul WTA, iar obiectivul său rămâne intrarea în Top 100, ceea ce i-ar asigura acces direct pe tablourile principale ale turneelor importante.

„Mental sunt foarte, foarte obosită să joc mereu calificări. Și la Grand Slam-uri, și la toate turneele. Am arătat un tenis bun cu Sakkari, mai ales în primul set, dar apoi s-a simțit oboseala. La acest nivel, trebuie să fii 100% pregătit. E foarte frustrant că mă zbat să intru în Top 100 de trei ani și sunt tot pe locul 110. E incredibil!”, a declarat Gabriela Ruse pentru Digi Sport.

Românca a vorbit și despre retragerea Simonei Halep, mărturisind că a fost un moment emoționant pentru ea.

„Mi-a fost foarte apropiată. Am urmărit-o de când eram foarte mică și am avut ocazia să joc și dublu cu ea, ceea ce a fost o experiență extraordinară. A fost un moment trist, trebuie să recunosc, pentru că am simțit că o parte din mine s-a dus atunci”, a mai spus Gabriela Ruse.

