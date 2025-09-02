Fost ministru croat, condamnat pentru cheltuirea fondurilor UE pe mese la restaurant

Fostul ministru croat al Fondurilor Europene, Gabrijela Zalac, deja condamnată anterior pentru fapte de corupție, a primit marți o nouă sentință pentru abuz de funcție și autoritate, după ce a folosit aproape 10.000 de euro din bani europeni pentru mese la restaurant, scrie AFP.

Zalac a mâncat și a băut fondurile europene

Potrivit Parchetului European (EPPO), Zalac a efectuat cheltuielile în cel puțin nouă ocazii, inclusiv pentru a-și sărbători ziua de naștere, în timp ce se afla în funcție. Ea a pledat vinovat, a returnat întreaga sumă și a fost condamnată la șapte luni de închisoare.

În iunie, Zalac a recunoscut și implicarea într-o altă schemă de fraudă, privind achiziția unui sistem IT ministerial, prin care statul croat a fost prejudiciat cu peste 1,3 milioane de euro. Pentru această faptă a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare și s-a angajat să plătească despăgubiri parțiale de 200.000 de euro.

Cazul Gabrijelei Zalac vine pe fondul mai multor scandaluri de corupție care au zguduit Partidul HDZ al premierului Andrej Plenković, aflat la guvernare din 2016.

