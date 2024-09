Fost funcționar, condamnat pentru că a băgat mână în impozitele și taxele plătite de cetățeni

Un fost angajat al Primăriei Turceni, din județul Gorj, a fost condamnat pentru a doua oară, pentru delapidare. Acesta și-a însușit banii încasați de la cetățenii, sub formă de impozite și taxe locale.

Gabriel Iulian Miuți încasa taxe și impozite, dar elibera chitanțe și depunea în casierie sume mult mai mici decât cele primite de la contribuabili. Prejudiciul se ridică la aproximativ 500.000 de lei.

Fostul inspector a fost condamnat la trei ani cu suspendare. În plus, el va trebui să plătească daune materiale de jumătate de milion de lei. „În baza art.37 Cod penal şi art.39 alin.(1) lit.b) Cod Penal, contopește pedepsele și aplică inculpatului M.G.I. pedeapsa cu închisoarea cea mai grea, de 2 (doi) ani şi (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (4.682 acte materiale din perioada iunie 2009 – mai 2017), la care adaugă un spor de 6 (şase) luni reprezentând o treime din pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare la care inculpatul a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de fals intelectual în formă continuată (29 acte materiale), prin sentinţa penală nr.2008/2019 din 26.11.2019, urmând ca inculpatul M.G.I. să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare. În temeiul art.37 Cod penal şi art.91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabilește un termen de supraveghere de 1 an”, au stabilit judecătorii.

A emis peste 4.000 de chitanțe pe care nu le-a depus

În 2019, angajatul Primăriei Turceni a mai fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare, tot cu suspendare, pentru delapidare și fals intelectual. În perioada iunie 2009 – aprilie 2014, a reieșit că fostul salariat şi-a însuşit, fără drept, diferite sume de bani cu ocazia încasării taxelor şi impozitelor de la cetăţeni, pentru care a emis peste 4.000 de chitanţe manuale, pe care fie nu le-a depus, ori pe care le-a depus cu sume mai mici decât a încasat.