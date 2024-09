Topor vechi de 4.000 de ani găsit de către miner din Gorj, la prima căutare cu detectorul de metale

Un topor vechi de aproximativ 4.000 de ani, din clasa „Tezaur“, a fost descoperit în comuna gorjeană Cătunele, într-o pădure din satul Lupoaia.

Piesa este cunoscută sub denumirea „topor de tip celt” și provine din Epoca Bronzului. A fost descoperit și adus la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” de Ion Vintilescu, din comuna Cătunele, care a fost la prima ieșire cu detectorul de metale, după ce a primit autorizația că îl poate folosi: „În urmă cu aproximativ două săptămâni am cumpărat un detector de metale de pe Internet. După ce a ieșit autorizația, am fost la plimbare prin pădure să văd dacă găsesc ceva“, a relatat Ion Vintilescu.

Acesta a povestit cum a găsit toporul celt vechi de aproximativ patru milenii: „După câteva semnale de conserve a apărut și acest obiect, care mi s-a părut foarte vechi, după care am ajuns acasă și am zis să verific pe Internet. Spre surprinderea mea, am văzut că acest obiect ar avea peste 3.500 de ani, după care am mers să-l aduc la muzeul din județul Gorj, să-l predau”.

Toporul este din bronz cu o patină nobilă de culoare verzuie.

Ion Vintilescu lucrează la o carieră de cărbune din județul Gorj. „Îmi desfășor activitatea la o carieră minieră din zonă. Pasiunea aceasta a început după ce am văzut pe Internet multe persoane care se ocupă cu detecția“, a mărturisit tânărul.

„Urmează să fie expertizat și clasat”

Piesa descoperită de cetățeanul din Lupoaia face parte din clasa „Tezaur“:

„Este un topor de tip celt, aparține clasei Tezaur și are o vechime de 3500-4000 de ani. Urmează să fie expertizat și clasat a declarat dr. Dumitru Hortopan, directorul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”.

Pe raza județului Gorj au mai fost descoperite topoare de tip celt, de diverse dimensiuni, unele dintre acestea fiind expuse la Muzeul Județean Gorj. „Descoperirile de tip Verbicioara mai putem menționa: depozitul de bronzuri de la Drăguțești (seceri și celturi), topoare de tip Dumbrăvioara, de la Bolboși, de tip Izvoarele de la Peștișani și Andreești, un topor de tip celt de la Vierșani, Jupânești, 5 topoare tip celt descoperite la Socu – Bărbătești”, precizează dr. Gheorghe Calotoiu, în revista Litua a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”.

În categoria „Tezaur“ sunt incluse cele mai importante din Patrimoniul Cultural Național, astfel că au un regim strict în privința circulației.

Ce sunt artefactele de tip celt

Obiecte de tip celt au apărut în jurul anului 2.000 î. Cr. Erau mai ales arme și podoabe personale de prestigiu ale unor căpetenii. Cele mai frecvente obiecte fabricate sunt topoarele de tip celt și secerile. De menționat este că aceste obiecte nu au nicio legătură cu celții.

Potrivit istoricilor, topoarele de acest fel aveau mai multe funcționalități. Acestea puteau fi folosite la tăiatul lemnelor sau a vegetației. De asemenea, topoarele de tip celt erau folosite ca arme, fiind descoperite în mormintele unor războinici din China sau Franța sau Peninsula Balcanică. O altă utilizare a acestor obiecte este sugerată de măsurarea greutății, care ar putea însemna că ar fi putut face parte dintr-un sistem premonetar care se dezvoltă în Europa de la sfârșitul epocii bronzului.

Brățări dacice din aur găsite de cel mai important descoperitor de arteface

Una dintre cele mai importante descoperiri din perioada dacică de pe teritoriul României a avut loc în urmă cu un an și jumătate tot în județul Gorj. Gabriel Betej, un tânăr care lucrează în construcții, a găsit într-o pădure din apropiere casei sale, din comuna Prigoria, un set de brățări dacice din aur. Acesta a mers și le-a predat Muzeului Județean de Istorie, iar specialiștii au concluzionat că este cea mai importantă descoperire istorică din Gorj și una dintre cele mai importante de la nivel național. Arheologii au stabilit că brățările sunt sunt din perioada tracică și au o vechime de peste 3.200 de ani.

În primăvara acestui an, Gabriel Betej a primit și o recompensă din partea statului român pentru descoperirea făcută, o sumă de peste 12.000 de euro.

Gabriel este cel mai important descoperitor de artefacte din Gorj, cu zeci de obiecte găsite și donate Muzeului Județean. Acesta a mai găsit un obiect considerat unic în România. Este vorba de o mască romană din fier, unică în România. Pe teritoriul țării noastre au mai fost găsite măști romane, dar niciuna din fier. Aceste măști erau folosite de soldații romani la parade sau la antrenamente. Masca romană face parte, de asemenea, din categoria „Tezaur“.