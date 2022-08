Forțele ruse aduc un sistem de apărare antiaeriană la centrala nucleară de la Zaporojie

Forțele ruse instalează un sistem de apărare antiaeriană la centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, unde bombardamentele de care se acuză reciproc Moscova şi Kievul pot produce o catastrofă, relatează marţi dpa.

„Sistemele de apărare antiaeriană ale centralei sunt întărite”, a declarat televiziunii de stat din Rusia administratorul militar al regiunii ocupate, Yevhen Baliţki, potrivit agerpres.ro.

Administraţia militară rusă susţine că centrala de la Zaporojie funcţionează în prezent normal, iar liniile electrice şi unităţile reactorului care fuseseră avariate sunt acum reparate.

Astfel, forțele ruse au adus un sistem de apărare antiaeriană la Zaporojie care va face față unui eventual atac al ucrainenilor.

Pericol la granița României: centrala de la Zaporojie este scăpată de sub control

Şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a avertizat că Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa aflată în Ucraina, ”este complet scăpată de sub control” şi a adresat un apel urgent Rusiei şi Ucrainei pentru a permite experţilor să viziteze rapid centrala, cu scopul de a stabiliza situaţia şi a evita un accident nuclear, relatează Associated Press, citat de observatornews.ro.

Şeful AIEA avertizează că centrala nucleară Zaporojie este ”scăpată de sub control” şi face apel la Rusia şi Ucraina să permită experţilor să viziteze centrala pentru a evita un accident nuclear. Rafael Grossi a declarat într-un interviu acordat marţi pentru The Associated Press că situaţia devine din ce în ce mai periculoasă la centrala Zaporojie din oraşul sud-estic Energodar, pe care trupele ruse l-au cucerit la începutul lunii martie.

”Fiecare principiu al siguranţei nucleare a fost încălcat. Ce se află în joc este extrem de serios şi extrem de grav şi periculos”, a afirmat el.Grossi a citat multe încălcări ale siguranţei centralei, adăugând că aceasta se află ”într-un loc în care războiul activ este în desfăşurare”, lângă teritoriul controlat de Rusia.

Rușii controlează centrala, dar sunt conflicte cu angajații ucraineni

Integritatea fizică a centralei nu a fost respectată, a spus el, invocând bombardamentele de la începutul războiului, când centrala a fost cucerită, şi acuzaţiile reciproce ale Ucrainei şi Rusiei referitoare la organizarea de atacuri la Zaporojie. Există ”o situaţie paradoxală” în care centrala este controlată de Rusia, dar personalul său ucrainean continuă să-şi conducă operaţiunile nucleare, ceea ce duce la momente inevitabile de fricţiuni şi presupuse violenţe, a subliniat Grossi.

