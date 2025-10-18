Foametea face ravagii în nordul Gazei, în ciuda armistițiului: convoaiele ONU nu pot trece din cauza drumurilor distruse

Deși armistițiul dintre Israel și Hamas a redus intensitatea luptelor, foametea din nordul Fâșiei Gaza se adâncește, iar Organizația Națiunilor Unite (ONU) avertizează că situația umanitară este critică.

Convoaiele de ajutor se confruntă cu „dificultăți serioase” în a ajunge la populația afectată din Fâșia Gaza, din cauza drumurilor distruse și a menținerii închise a principalelor rute de acces, a anunțat vineri ONU.

Potrivit Programului Alimentar Mondial (PAM), aproximativ 560 de tone de alimente intră zilnic în Gaza de la instituirea armistițiului mediat de Statele Unite.

Cu toate acestea, cantitatea este mult sub necesarul zilnic, incapabilă să acopere nevoile celor peste două milioane de locuitori.

ONU cere extinderea masivă a ajutorului: „Provocările sunt uriaşe”

Șeful umanitar al ONU, Tom Fletcher, a declarat că pentru a preveni colapsul total ar fi nevoie ca mii de camioane cu ajutoare să intre săptămânal în Gaza.

Fletcher, aflat vineri în teritoriu pentru o evaluare, a precizat că ONU implementează „un plan de 60 de zile” pentru extinderea masivă a operațiunilor umanitare.

„Provocările sunt uriaşe, dar suntem hotărâţi să profităm de oportunităţile umanitare create prin acordul de pace al preşedintelui Trump”, a scris el pe platforma X.

La Geneva, purtătoarea de cuvânt a PAM, Abeer Etefa, a explicat că accesul către nordul Gazei „rămâne extrem de dificil”, în condițiile în care punctele de trecere Zikim și Erez cu Israelul sunt în continuare închise.

Blocajele și infrastructura distrusă fac imposibil transportul făinii și al alimentelor către Gaza City, cea mai grav afectată zonă de foamete.

Spitalele, aproape paralizate. Medicii avertizează că nu mai pot trata răniții

Situația medicală este la fel de dramatică. Medici Fără Frontiere (MSF) a confirmat că multe organizații umanitare nu au revenit încă în nord, unde spitalele funcționează la limita colapsului.

Coordonatorul MSF, Jacob Granger, a relatat cazul unei femei rănite de schije în Gaza City, care nu a putut primi îngrijiri timp de cinci zile, iar rana i s-a infectat grav.

„Spitalele abia mai funcționează, nu mai au medicamente, echipamente și nici personal suficient”, a avertizat Granger.

Convoaiele umanitare nu fac față nevoilor

Joi, potrivit datelor ONU, aproximativ 950 de camioane au intrat în sudul și centrul Gazei prin punctele Kerem Shalom și Kissufim, după 715 camioane în ziua precedentă. Dintre acestea, 16 transportau combustibil și gaz, însă fluxul către nord rămâne insuficient pentru a opri criza alimentară.