Florin Tănase, realist după eșecul cu FC Argeș! „Am fi penibili să ne gândim la titlu”

Căpitanul roș-albaștrilor a recunoscut că obiectivul imediat este accederea în play-off, nu lupta pentru campionat.

FCSB a pierdut din nou în Superliga, 0-2 acasă cu nou-promovata FC Argeș, și a ajuns la 14 puncte distanță de liderul Universitatea Craiova după doar 7 etape. Înfrângerea i-a adâncit frustrarea lui Florin Tănase, care a avut un discurs dur la finalul meciului de pe Arena Națională.

Întrebat despre șansele la titlu, mijlocașul ofensiv a fost tranșant:

„E imposibil să câștigi când iei gol cu așa ușurință, nu trebuie să mai facem atâtea greșeli sau să marcăm 4-5 goluri pe meci. Îngrijorat pentru lupta la titlu? În acest moment nu, am fi penibili să emitem pretenții la titlu noi, când Craiova e la 14 puncte de noi, nu avem nicio șansă la titlu, nu putem să emitem pretenții acum, pe parcurs poate se schimbă și vorbim atunci altfel”, a spus Tănase la Digi Sport.

Căpitanul a subliniat că echipa a plătit scump erorile defensive și le-a cerut scuze fanilor:

„Cu Dinamo am pierdut, două greșeli foarte mari, cu Rapid la fel. Rămâne să vedem cum va fi cu Craiova, nu avem de ce să vorbim de lupta la titlu acum, să ne concentrăm pe meciul de joi, să câștigăm în primul rând pentru suporteri, le cer scuze, în numele echipei, nu meritau asta, ei au fost lângă noi mereu, nu merită aceste rezultate, ei sunt obișnuiți cu victoria”, a declarat fotbalistul.

Referindu-se la duelul decisiv din cupele europene, Tănase a rămas optimist:

„Nu va fi un meci ușor cu Aberdeen, dar dacă vom juca cu aceeași determinare eu cred că avem șanse să ne calificăm, avem avantajul suporterilor, este unul foarte mare. Am încasat goluri în toate meciurile, sper să rectificăm aceste lucruri”, a adăugat acesta.

Becali îl laudă pe Tănase

Deși a criticat dur prestația altor jucători, patronul Gigi Becali l-a scos în evidență pe Tănase, pe care l-a considerat unul dintre puținii fotbaliști implicați în joc:

„Singurul jucător a fost Tănase, dar nu poate să câștige un meci singur, plus Toma și Lixandru, nu ai cum să câștigi meciul doar cu ei”, a afirmat finanțatorul roș-albaștrilor la Digi Sport.

