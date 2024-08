Florin Manea a trecut prin momente groaznice. „Am fost în pragul comei!”

Într-un interviu pentru cancan.ro, Manea a relatat cum glicemia sa a ajuns la niveluri alarmante, atingând 520. Situația a fost critică, dar intervenția promptă a personalului medical a fost esențială pentru salvarea vieții sale.

Florin Manea a descris incidentul ca fiind o experiență traumatizantă, pe care nu o va uita niciodată. Echipa medicală a reușit să stabilizeze rapid starea sa, iar acum impresarul este într-o stare de recuperare.

Am fost la un pas de tragedie. Am avut o infecție în gat și am luat mai multe antibiotice. Și unul dintre medicamente mi-a ridicat glicemia la 520. Am fost în pragul comei. Am trecut prin momente greu de imaginat. Infecția ar fi putut ajunge la creier. Nu m-am temut de moarte, dar daca s ar fi întâmplat nenorocirea aș fi fost bucuros că m-aș fi reîntâlnit cu mama și tata. Am stat internat șapte zile la Regina Maria. Îi datorez viața medicului Codruț Sarafoleanu,

a declarat Florin Manea.