Florin Călinescu candidează la europarlamentare

Actorul şi regizorul Florin Călinescu deschide lista candidaţilor Partidului Diaspora Unită (PDU) pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc pe data de 9 iunie.



Partidul Diaspora Unită a depus la Biroul Electoral Central o listă de 31 de candidaţi.



Pe locul al doilea pe lista pentru europarlamentare se află Marius Mocan, preşedintele şi fondatorul Partidului Diaspora Unită, de profesie sociolog, activist civic şi antreprenor, în vârstă de 40 de ani. Este absolvent al “Buckinghamshire New University” (Regatul Marii Britanii) şi îşi are rezidenţa la Luton, după cum se precizează pe site-ul PDU.



Lavinia Drăguşin este a treia pe lista formaţiunii politice la alegerile europarlamentare din 9 iunie. Are 34 de ani şi este liderul filialei Braşov a formaţiunii politice. Este absolventă a Universităţii Transilvania şi este de profesie inginer în industria alimentară.



Secretarul general al Partidului Diaspora Unită – Adrian Bogdan Cadar – este consultant asigurări, activist civic şi antreprenor, are 42 de ani şi are rezidenţa la Madrid. El se află pe poziţia a patra pe lista PDU pentru europarlamentare.



Următorul loc pe lista PDU este ocupat de un meteorolog. Carleta Elena Pasat are 57 de ani, a absolvit Facultatea de Matematică – Fizică a Universităţii “A. I. Cuza” din Iaşi şi este de profesie fizician. Face parte din echipa de conducere a formaţiunii politice.



Pe lista PDU pentru europarlamentare depusă la BEC se mai află doi kinetoterapeuţi, un realizator media, un însoţitor de zbor, doi medici, mai mulţi ingineri şi economişti.



Trei candidaţi au declarat domiciliul în Franţa. Alţi candidaţi au rezidenţa în Italia, Marea Britanie, Franţa.



Programul PDU pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie are în vedere:

egalitatea europeană – toţi cetăţenii UE trebuie să aibă aceleaşi drepturi. Românii trebuie să fie trataţi cu egalitate în Europa

protecţia drepturilor cetăţenilor români

libertatea de mişcare

siguranţa şoferilor şi transportatorilor

protecţia muncitorilor români în străinătate şi în România

protecţia mediului

energie şi justiţie independente

diaspora acasă

valorificarea resurselor româneşti

sănătate şi educaţie la standarde europene

