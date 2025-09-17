Procurorii au cerut arestarea preventivă a tânărului pentru 30 de zile

Fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu, Toto Dumitrescu, a ajuns din nou în atenția anchetatorilor, după ce a fost implicat într-un accident rutier produs duminică pe bulevardul Mircea Eliade din București. Mașina condusă de acesta s-a ciocnit cu un autoturism condus de o tânără de 23 de ani, care a fost rănită. În loc să aștepte sosirea poliției, Toto Dumitrescu a abandonat vehiculul și a părăsit locul accidentului, fapt ce i-a adus o nouă acuzație penală.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a anunțat că tânărul este urmărit penal pentru părăsirea locului accidentului și că procurorii au cerut arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Ancheta a relevat și un detaliu grav: testele antidrog au indicat prezența cocainei în organismul lui Toto Dumitrescu.

Surse judiciare au precizat că acesta nu este la prima abatere. În 2021, Toto Dumitrescu a fost condamnat pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive, instanța dispunând atunci amânarea aplicării unei pedepse de 8 luni de închisoare.

Repetarea comportamentului periculos în trafic și ignorarea consecințelor legale îl pun acum în fața unei pedepse mult mai severe, în condițiile în care dosarul actual include atât consum de droguri, cât și fuga de la locul unui accident soldat cu victime.

