Fiul lui Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București: a părăsit locul incidentului și este căutat de poliție

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost implicat duminică într-un accident rutier în Capitală și este căutat de poliție după ce, potrivit unor surse judiciare, ar fi părăsit locul incidentului.

Accidentul s-a produs în jurul orei 14:00, la intersecția străzilor Mircea Eliade cu bulevardul Primăverii. Conform anchetatorilor, Toto Dumitrescu se afla la volanul unui SUV și circula pe strada Mircea Eliade când a intrat în coliziune cu o șoferiță de 23 de ani, care nu i-ar fi acordat prioritate. În urma impactului, vehiculul condus de actor a fost proiectat într-o altă mașină aflată în apropiere, potrivit știrileprotv.ro.

Martorii prezenți la fața locului au declarat că, imediat după producerea accidentului, Toto Dumitrescu a părăsit zona fără a acorda sprijin victimei sau a aștepta sosirea autorităților. Până în acest moment, acesta nu a fost găsit de anchetatori, iar poliția continuă căutările.

Șoferița de 23 de ani a suferit răni ușoare și a fost transportată la spital pentru evaluare și îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală și fugă de la locul accidentului.

Până la ora redactării știrii, Toto Dumitrescu nu a putut fi contactat pentru declarații. Tatăl său, Ilie Dumitrescu, a precizat că preferă să nu comenteze asupra incidentului în acest moment.

Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului, iar autoritățile speră să-l identifice cât mai curând pe Toto Dumitrescu pentru a clarifica situația și a lua măsurile legale corespunzătoare.

