Fereastra de mercato din vara lui 2025, marcată de transferuri record: Isak, Wirtz și Sesko, printre cele mai scumpe mutări

Vara fotbalistică din 2025 se încheie cu o avalanșă de transferuri spectaculoase și sume amețitoare, care au rescris ierarhiile în marile campionate europene. Conform datelor centralizate la închiderea perioadei de mercato, primele 20 de mutări însumează miliarde de lire, cu Premier League din nou în prim-plan.

Cele mai scumpe transferuri din vara lui 2025

Cel mai scump transfer al verii îl are în centru pe Alexander Isak, care a lăsat Newcastle United pentru a semna cu Liverpool în schimbul a 125 de milioane de lire. Mutarea, așteptată săptămâni întregi, a fost confirmată chiar în ultima zi de mercato.

„Cormoranii” au fost protagoniștii absoluți ai perioadei de transferuri, aducând și alți doi jucători de top: Florian Wirtz de la Bayer Leverkusen, pentru o sumă ce poate ajunge la 116 milioane de lire, și Hugo Ekitike de la Eintracht Frankfurt, evaluat la până la 79 de milioane de lire.

Rivala Manchester United nu a stat deoparte, bifând trei mutări de marcă: atacantul Benjamin Sesko de la RB Leipzig (73,4 milioane de lire cu bonusuri), Bryan Mbeumo de la Brentford (71 de milioane) și brazilianul Matheus Cunha (62,5 milioane).

O surpriză a venit din Turcia, unde Victor Osimhen, dorit ani la rând de cluburile din Premier League, a ales în final un transfer de 64,8 milioane de lire la Galatasaray, refuzând ofertele din Arabia Saudită.

Și în Bundesliga s-au produs mutări răsunătoare: Luis Diaz a plecat de la Liverpool la Bayern Munchen pentru peste 60 de milioane de lire, în timp ce Real Madrid a activat clauza de reziliere a tânărului fundaș Dean Huijsen (50 de milioane de lire) de la Bournemouth.

În Anglia, Arsenal a plusat cu transferurile lui Eberechi Eze (Crystal Palace, până la 67,5 milioane), Martin Zubimendi (Real Sociedad, 60 de milioane) și Viktor Gyokeres (Sporting, până la 63 de milioane). Tottenham a răspuns prin aducerea lui Xavi Simons și Mohammed Kudus, ambii pentru sume de peste 55 de milioane de lire.

Newcastle United, deși a pierdut piesa de rezistență în atac, și-a întărit lotul cu Nick Woltemade, Anthony Elanga și Yoane Wissa, investiții ce depășesc 160 de milioane de lire în total.

Concluzia? Vara lui 2025 intră în istorie drept una dintre cele mai efervescente perioade de transferuri, cu Premier League consolidându-și dominația pe piața globală și cu surprize care au redesenat peisajul fotbalului european.

