FCSB revine pe Arena Națională după aproape o lună! Urmează un final de an infernal pentru campioana României

Roș-albaștrii au pus în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul, primul disputat acasă după patru deplasări consecutive.

După aproape o lună petrecută „pe drumuri”, FCSB revine pe Arena Națională, unde va disputa primul meci în fața propriilor suporteri pe 22 noiembrie, împotriva formației Petrolul Ploiești. Partida este programată de la ora 20:30, în direct pe Digi Sport 1.

Campioana României n-a mai jucat acasă din 26 octombrie, când a învins categoric pe UTA Arad cu 4-0. Între timp, echipa pregătită de Elias Charalambous a disputat doar meciuri în deplasare, având un program extrem de aglomerat între competițiile interne și cele europene.

Clubul a anunțat oficial punerea în vânzare a biletelor pentru confruntarea cu ploieștenii:

„Campioana României a pus în vânzare online biletele pentru partida cu Petrolul Ploiești, contând pentru etapa a 17-a din SuperLigă, care se va disputa sâmbătă, 22 noiembrie, pe Arena Națională. Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului.”

Prețurile biletelor sunt următoarele:

Peluză – 30 lei

Tribuna 2 – 50 lei

VIP 3 – 100 lei

VIP 2 – 150 lei

VIP 1 – 200 lei

FCSB intră în cea mai grea perioadă a sezonului

După pauza competițională cauzată de meciurile echipelor naționale, FCSB va începe un adevărat maraton fotbalistic. Antrenorul Elias Charalambous va trebui să gestioneze un program infernal, în care echipa va disputa opt meciuri în mai puțin de o lună.

În prezent, tehnicianul cipriot trebuie să se descurce fără nu mai puțin de 12 jucători convocați la loturile naționale, însă speră să-i recupereze pe toți până la reluarea campionatului.

Programul FCSB-ului până la finalul anului este unul de foc:

FCSB – Petrolul (22 noiembrie)

(22 noiembrie) Steaua Roșie Belgrad – FCSB (27 noiembrie)

(27 noiembrie) Farul – FCSB (30 noiembrie)

(30 noiembrie) UTA – FCSB (3 decembrie)

(3 decembrie) FCSB – Dinamo (6 decembrie)

(6 decembrie) FCSB – Feyenoord (11 decembrie)

(11 decembrie) Unirea Slobozia – FCSB (15 decembrie)

(15 decembrie) FCSB – Rapid (20 decembrie)

Seria de meciuri include dueluri decisive din SuperLigă și Europa League, iar rezultatele din această perioadă vor conta decisiv în lupta pentru titlu și pentru calificarea în fazele eliminatorii ale competiției europene.

Suporterii roș-albaștrilor sunt așteptați în număr mare pe Arena Națională, acolo unde echipa lui Gigi Becali își dorește să încheie anul 2025 în fruntea clasamentului.

