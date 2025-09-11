Farul, învinsă dramatic în Europa Cup! Calificarea se decide la Ovidiu

Campioana României la fotbal feminin a pierdut în prelungiri prima manșă cu Koge și are nevoie de victorie în retur pentru a rămâne în Europa.
Farul Constanța a început cu stângul parcursul în Europa Cup, competiție nou-înființată de UEFA și considerată echivalentul Europa League la masculin. Echipa pregătită de Raluca Sârghe a pierdut cu 2-3 în Danemarca, în fața lui Koge, într-un meci decis în prelungiri.
Partida a avut un start șocant pentru constănțence: Gejl a deschis scorul în minutul 1 pentru gazde. Farul a revenit rapid, prin Botojel, care a egalat din penalty în minutul 11.
În repriza secundă, Pelkowski a adus din nou avantajul pentru daneze (57), însă Pînzariu a restabilit egalitatea, oferind speranțe campioanei României. Finalul a fost însă dramatic: în minutul 90+1, Luplau a înscris golul care a stabilit scorul final, 3-2 pentru Koge.
Retur decisiv pe 17 septembrie
Farul va juca manșa secundă pe teren propriu, la Ovidiu, pe 17 septembrie. Doar o victorie le poate aduce constănțencelor calificarea în turul următor. În caz contrar, echipa va părăsi definitiv cupele europene, întrucât în Europa Cup nu există o a doua șansă, cum s-a întâmplat după eliminarea din Liga Campionilor.
Noua competiție are doar faze eliminatorii, toate în dublă manșă, până la finală. Calendarul ediției inaugurale 2025-2026 este următorul:
- Turul 1: 10-11 septembrie (tur), 17-18 septembrie (retur)
- Turul 2: 7-8 octombrie (tur), 15-16 octombrie (retur)
- Optimi: 11-12 noiembrie (tur), 19-20 noiembrie (retur)
- Sferturi: 11-12 februarie (tur), 18-19 februarie (retur)
- Semifinale: 24-25 martie (tur), 1-2 aprilie (retur)
- Finala: 25/26 aprilie (tur), 2/3 mai (retur)
Farul are nevoie de un meci perfect la Constanța pentru a rămâne în cursa europeană și pentru a continua aventura istorică în Europa Cup.
Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!