Farul, învinsă dramatic în Europa Cup! Calificarea se decide la Ovidiu

Campioana României la fotbal feminin a pierdut în prelungiri prima manșă cu Koge și are nevoie de victorie în retur pentru a rămâne în Europa.

Farul Constanța a început cu stângul parcursul în Europa Cup, competiție nou-înființată de UEFA și considerată echivalentul Europa League la masculin. Echipa pregătită de Raluca Sârghe a pierdut cu 2-3 în Danemarca, în fața lui Koge, într-un meci decis în prelungiri.

Partida a avut un start șocant pentru constănțence: Gejl a deschis scorul în minutul 1 pentru gazde. Farul a revenit rapid, prin Botojel, care a egalat din penalty în minutul 11.

În repriza secundă, Pelkowski a adus din nou avantajul pentru daneze (57), însă Pînzariu a restabilit egalitatea, oferind speranțe campioanei României. Finalul a fost însă dramatic: în minutul 90+1, Luplau a înscris golul care a stabilit scorul final, 3-2 pentru Koge.

Retur decisiv pe 17 septembrie

Farul va juca manșa secundă pe teren propriu, la Ovidiu, pe 17 septembrie. Doar o victorie le poate aduce constănțencelor calificarea în turul următor. În caz contrar, echipa va părăsi definitiv cupele europene, întrucât în Europa Cup nu există o a doua șansă, cum s-a întâmplat după eliminarea din Liga Campionilor.

Noua competiție are doar faze eliminatorii, toate în dublă manșă, până la finală. Calendarul ediției inaugurale 2025-2026 este următorul:

Turul 1 : 10-11 septembrie (tur), 17-18 septembrie (retur)

: 10-11 septembrie (tur), 17-18 septembrie (retur) Turul 2 : 7-8 octombrie (tur), 15-16 octombrie (retur)

: 7-8 octombrie (tur), 15-16 octombrie (retur) Optimi : 11-12 noiembrie (tur), 19-20 noiembrie (retur)

: 11-12 noiembrie (tur), 19-20 noiembrie (retur) Sferturi : 11-12 februarie (tur), 18-19 februarie (retur)

: 11-12 februarie (tur), 18-19 februarie (retur) Semifinale : 24-25 martie (tur), 1-2 aprilie (retur)

: 24-25 martie (tur), 1-2 aprilie (retur) Finala: 25/26 aprilie (tur), 2/3 mai (retur)

Farul are nevoie de un meci perfect la Constanța pentru a rămâne în cursa europeană și pentru a continua aventura istorică în Europa Cup.

