Exporturile Chinei către SUA scad cu 33% în august, iar restricțiile americane se intensifică

Narcis Rosioru
Exporturile Chinei către Statele Unite au înregistrat o scădere de 33% în luna august, conform datelor publicate de CNBC.

De asemenea, importurile din SUA au scăzut cu 16% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor vamale.

În ciuda acestui declin, exporturile totale ale Chinei au crescut cu doar 4,4% în august în dolari americani față de anul precedent, fiind cea mai slabă creștere din februarie și sub estimările economiștilor, care anticipau un avans de 5,0%.

Efectele creșterii tarifelor și a armistițiului comercial

„Pe măsură ce efectul armistițiului comercial SUA-China se diminuează, iar americanii cresc tarifele pentru transporturile redirecționate prin alte țări, exporturile vor fi supuse unor presiuni mai mari”, a declarat Zichun Huang, economist pentru China la Capital Economics, citat de Reuters.

Importurile chineze au crescut cu 1,3% luna trecută față de august anul trecut, un nivel sub estimările Reuters, de 3%, indicând o încetinire a comerțului global.

Rămâne de văzut dacă Beijingul va putea face față acestor provocări în contextul tensiunilor comerciale în continuă escaladare.

