Rata șomajului a crescut la cel mai înalt nivel din ultimii aproape patru ani în SUA, iar numărul de noi locuri de muncă în august a fost de doar 22 de mii, transmite CNN.

Conform informațiilor oficiale, rata șomajului în august a crescut de la 4,2% la 4,3%.

Numărul locurilor de muncă nou create în această lună s-a prăbușit, de la valoarea de 79.000 în iulie. Comparativ cu cele 22 de mii comunicate oficial, economiștii mizau în ultima lună de vară pe apariția a cel puțin 75.000 de joburi noi, lucru care nu s-a întâmplat.

Anterior, au apărut informații conform cărora în iulie au fost mai mulți șomeri decât locuri de muncă vacante, pentru prima dată după pandemia de COVID-19.

Specialiștii dau vina pe politica tarifară la export a administrației Trump și pe măsurile agresive de combatere a imigrației, ordonate de președintele SUA.

„Marea mașinărie americană a locurilor de muncă s-a blocat”, a scris Christopher Rupkey, economist șef la FwdBonds, într-un comentariu publicat vineri.

Piața de capital a înregistrat, vineri, evoluții mixte după publicarea datelor.

Randamentele obligațiunilor de stat pe 2 ani, 10 ani și 30 de ani au scăzut rapid, pe măsură ce investitorii s-au orientat către obligațiuni, semnalând așteptări privind o slăbire a economiei.

Contractele futures Dow Jones au scăzut cu 60 de puncte, sau 0,13%, în timp ce contractele futures S&P 500 au câștigat 0,2%, iar cele pe Nasdaq 100 au crescut cu 0,6%.

Trump a concediat-o în iulie pe șefa de la Statistica Muncii, acuzând-o că publică date trucate

CNN notează că, de luni de zile, au existat semnale de avertizare că piața muncii încetinește

În iulie, președintele Trump a recurs la o măsură fără precedent și a concediat-o pe șefa Biroului american de statistică a muncii, Erika McEntarfer, pe care a acuzat-o, fără dovezi, că datele publicate de instituția sa sunt trucate.

CNN mai consemnează că, săptămâna aceasta, au venit alte date alarmante privind situația pieței muncii din Statele Unite: angajările în sectorul privat au încetinit brusc, cererile inițiale de intrare în șomaj au atins cel mai mare nivel din ultimele trei luni, în timp ce anunțurile de concedieri s-au înmulțit.

Acest peisaj lasă puține oportunități muncitorilor și persoanelor în căutarea unui loc de muncă, iar economiștii avertizează că o piață a muncii cu o fluctuație redusă a forței de muncă este vulnerabilă la șocuri.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!