O explozie puternică produsă sâmbătă într-un supermarket din orașul Hermosillo, capitala statului Sonora, din nordul Mexicului, a provocat moartea a cel puțin 23 de persoane, printre care și minori, potrivit autorităților locale. Alte 11 persoane au fost rănite și transportate de urgență la spitale din zonă.

„În acest moment, avem 23 de morţi şi 11 răniţi. Din păcate, printre victime se află şi minori”, a declarat Alfonso Durazo, guvernatorul statului Sonora din Mexic, într-un videoclip postat pe reţelele sociale.

Explozia s-a produs într-un magazin al lanțului Waldo’s, situat în centrul orașului. Potrivit procurorilor locali, deflagrația ar fi fost de natură accidentală, cel mai probabil provocată de un transformator electric aflat în interiorul magazinului.

„Ipoteza de lucru este că evenimentul a fost accidental, iar ancheta se concentrează asupra unui transformator care se afla în interiorul magazinului”, a precizat parchetul statului Sonora, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Guvernatorul Durazo a adăugat că a ordonat „o anchetă aprofundată şi transparentă pentru a stabili cauzele accidentului şi a determina responsabilităţile care se impun”.

Majoritatea victimelor, intoxicate cu gaze toxice

Serviciile medicale legiste au informat că majoritatea deceselor au fost provocate de inhalarea de gaze toxice generate de explozie și incendiu.

Procurorul general al statului, Gustavo Salas, a confirmat că specialiștii urmează să intre în incinta magazinului imediat ce pompierii vor permite accesul.

„De îndată ce pompierii vor autoriza accesul în interior (…), va fi posibil să se determine cu precizie cauzele incendiului”, a transmis parchetul.

Doliu în timpul Zilei Morților

Tragedia a avut loc în plin weekend al Zilei Morților (Día de los Muertos), una dintre cele mai importante sărbători tradiționale din Mexic, când familiile își comemorează cei dragi plecați dintre vii.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a transmis condoleanțe familiilor îndoliate pe X, exprimându-și solidaritatea cu victimele și comunitatea locală.

