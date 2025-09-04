SUA și Mexicul s-au angajat miercuri, în timpul unei vizite a secretarului de stat Marco Rubio, să își respecte reciproc suveranitatea și integritatea teritorială, întărindu-și totodată cooperarea în materie de securitate, informează AFP.

Cele două țări ”își reafirmă cooperarea în materie de securitate, care se bazează pe principii de reciprocitate, de respectare a suveranității și integrității teritoriale, de responsabilitate împărtășită și diferențiată, precum și de încredere reciprocă”, se spune într-un comunicat comun.

SUA și Mexic au atins un ”nivel de cooperare istoric”, a salutat secretarul de stat american Marco Rubio la finalul întrevederii sale cu președinta mexicană Claudia Sheinbaum.

”Aceasta este cooperarea în materie de securitate cea mai strânsă pe care am avut-o vreodată, prea poate cu orice țară”, a declarat Rubio în timpul unei conferințe de presă, lăudând abordarea Claudiei Sheinbaum.

Marco Rubio a promis că SUA vor continua loviturile contra cartelurilor drogurilor, după distrugerea marți de către armată a unei nave ce transporta droguri spre SUA și care era operată de o bandă venezueleană.

Președintele Donald Trump ”a făcut ca ea (nava) să explodeze și aceasta se va repeta. Poate că aceasta este pe cale să se repete chiar în acest moment”, a declarat secretarul de stat american.

Sub presiunea președintelui Donald Trump, care a amenințat inclusiv cu taxe vamale exorbitante, guvernul președintelui mexican Claudia Sheinbaum a consolidat cooperarea în materie de securitate cu Statele Unite, în special pentru combaterea traficului de droguri.

