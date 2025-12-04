11 C
Exploatare Sistem Zonal Prahova spune că poate livra apă, dar distribuţia depinde de testele microbiologice. Ministerul Mediului şi autorităţile locale se acuză reciproc

Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim
Sursa: Facebook/ Telegrama

Compania acoperă aproximativ 84% din furnizarea apei potabile în Prahova şi livrează apă industrială pentru mai multe firme

Exploatare Sistem Zonal Prahova anunţă că are capacitatea tehnică şi chimică de a furniza apă către operatori şi industrie, un pas necesar pentru reluarea alimentării populaţiei. Într-un comunicat transmis joi, compania precizează că echipele au lucrat pentru remedierea situaţiei şi pentru repornirea sistemului.

Societatea aşteaptă, însă, rezultatele analizelor microbiologice, obligatorii pentru verificarea potabilităţii apei. Testele se desfăşoară pe o perioadă de 72 de ore, iar distribuţia către consumatori va fi posibilă, doar dacă probele respectă normele prevăzute în OG 7/2023. ESZ acoperă aproximativ 84% din furnizarea apei potabile în Prahova şi livrează apă industrială pentru mai multe companii, în colaborare cu Administraţia Naţională Apele Române.

În paralel, continuă schimbul de acuzaţii între instituţii pe tema gestionării situaţiei din zona barajului Paltinu. Ministerul Mediului susţine că nu a fost informat despre posibilitatea opririi alimentării cu apă şi acuză ESZ că nu a semnalat limitele tehnologice ale staţiei şi nici riscurile generate de turbiditatea ridicată a apei. Potrivit Ministerului, avertizările transmise anterior vizau necesitatea continuării lucrărilor, nu riscul întreruperii distribuţiei.

La rândul său, prefectul Prahovei, Daniel Nicodim, a afirmat că nu a fost informat la timp despre eventualele consecinţe ale scăderii nivelului lacului. El pune responsabilitatea pentru criză pe lipsa de comunicare şi absenţa unui plan de rezervă în derularea lucrărilor. O poziţie similară a avut şi preşedintele Nicuşor Dan, care a criticat modul în care Apele Române au gestionat intervenţia.

