„Experții” din 1923 au făcut predicții despre viața din 2023. Ce au prezis aceștia

Compararea prezentului cu trecutul este o modalitate minunată de a obține o perspectivă asupra societății noastre și a valorilor sale. Ceea ce am considerat cândva important nu mai contează acum, iar lucruri la care strămoșii noștri nici măcar nu ar fi putut visa, există acum, în viața noastră de zi cu zi. Câteva documente distribuite pe Twitter ai devenit virale, deoarece prezintă predicții despre viața din 2023, din ziarele din 1923.

Un bărbat de pe Twitter s-a uitat cu siguranță la trecut când am intrat în 2023, dar s-a dus mult mai departe decât ar face-o majoritatea oamenilor, potrivit higherperspective.com.

Paul Fairie are un cont de Twitter unde postează descoperiri interesante din ziare vechi. Recent, el a alcătuit un fir de predicții despre cum va fi viața în 2023, din ziare datate în 1923, adică predicții făcute în urmă cu 100 de ani. Iată câteva dintre predicțiile pe care le-a inclus, de la cele exacte la cele uimitoare.

Vom trăi până la 300 de ani

Pornind de la o predicție măreață, se pare că unii oameni de știință credeau că în anul 2023 vom trăi cu toții până la 300 de ani în medie. În prezent, speranța medie de viață a americanilor este de puțin peste 77 de ani, deci nu chiar acolo unde sperau ei că va fi.

Acestea fiind spuse, este o îmbunătățire destul de mare față de speranța de viață din 1923, care era de aproximativ 57 de ani, ceea ce înseamnă că am câștigat 20 de ani de viață în 100 de ani.

Deși este extrem de puțin probabil ca oamenii să poată ajunge vreodată la vârsta de 300 de ani doar datorită declinului natural al organismului pe măsură ce îmbătrânim, tot mai mulți oameni trăiesc mai aproape de 100 de ani datorită progreselor din domeniul medical.

Life expectancy will be 300 years pic.twitter.com/XkJMrEFHh8 — Paul Fairie (@paulisci) January 1, 2023

Frumusețea va fi pretutindeni

Indiferent de tendințele în materie de stil, oamenii din trecut credeau că, până acum, toată lumea va fi frumoasă – atât de frumoasă încât nu va mai fi nevoie de concursuri de frumusețe.

Asta este fascinant. Deși încă mai există concursuri de frumusețe, nu s-au înșelat, în sensul că acum, oamenii frumoși sunt peste tot. Dincolo de evoluția formelor și stilurilor fețelor de-a lungul deceniilor, odată cu social media înseamnă că în orice moment ai acces la o mulțime de oameni superbi în online. Este greu să dai scroll pe Instagram fără să rămâi uimit de demonstrații de frumusețe la fiecare altă postare.

All people will be beautiful pic.twitter.com/k2A6eY6BJ0 — Paul Fairie (@paulisci) January 1, 2023

Fără ziare

Chiar înainte de apariția publicațiilor de știri online și de televiziune, oamenii preziceau deja moartea presei scrise.

În timp ce ei își imaginau probabil lucruri precum mașiniși trenuri zburătoare, în realitate avem doar o mulțime de avioane, și foarte puțin la bordul cărora poți avea acces la știri radio în timpul zborurilor.

Newspapers will have been out of business for 50 years pic.twitter.com/1l59XTdwEz — Paul Fairie (@paulisci) January 1, 2023

„Fără frigider„

O altă predicție care s-a dovedit a fi oarecum corectă – deși nu așa cum au crezut inițial – a fost ideea că bucătăriile vor dispărea și va apărea mâncarea pregătită, gata de consum, ca unică sursă de hrană, adică mâncarea livrată.

Afirmați complect căreia, „mâncarea de mâine va fi asezonată și preparată prin formule chimice, care vor păstra prospețimea fructelor și a cărnii”, nu este nici ea complet deplasată, având în vedere utilizarea conservanților care ajută la prelungirea duratei de conservare.

În continuare, mențiunea descrie aceste alimente ca fiind „gata de utilizare”. Conceptul de a fi livrate mese complete, gata de consum, imită, de asemenea, creșterea serviciilor de livrare de mâncare.

Private kitchens will disappear pic.twitter.com/mMiyY9hmGy — Paul Fairie (@paulisci) January 1, 2023

Era wireless

În acest articol, un profesor pe nume A.M. Low afirmă că „telefonul fără fir, vederea, căldura, energia electrică și scrisul pot juca un rol important” în modul în care vom conduce războiul. De asemenea, el spune că un război definitiv din 2023 „va fi, în mod natural, un război fără fir, deoarece posibilitățile acestei forțe minunate sunt nelimitate”.

A numi o forță „minunată” doar pentru a descrie modul în care ar fi folosită în timp de război este cu siguranță discutabil, dar nu s-a înșelat nici în ceea ce privește faptul că aceste progrese tehnologice au schimbat totul pentru toată lumea.

Mai ciudat, Low a mai spus că „telepatia mentală va exista în embrion și va forma o metodă foarte utilă de comunicare”. Cu siguranță ar fi utilă, dar suntem foarte departe de a dezvolta telepatia la naștere (asta dacă este posibil).

War will be wireless and we might have telepathy pic.twitter.com/yj3LLJRxF6 — Paul Fairie (@paulisci) January 1, 2023

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!