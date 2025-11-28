5.7 C
Experții ar urma să respingă screeningul pentru majoritatea bărbaților britanici – organizațiile de pacienți avertizează asupra „mii de decese prevenibile”

SănătateȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
Un nou studiu sugerează o posibilă legătură între consumul de alimente ultraprocesate și creșterea ratei de cancer de colon
Foto - Arhivă

Recomandările Comitetului Național de Screening din Marea Britanie, care urmează să fie publicate oficial, au stârnit critici puternice din partea organizațiilor care militează pentru extinderea testării cancerului de prostată. Experții sunt așteptați să recomande screening doar pentru bărbații purtători ai mutațiilor genetice BRCA1 și BRCA2, excluzând alte grupuri considerate cu risc ridicat, notează BBC.

Oliver Kemp, directorul executiv al Prostate Cancer Research, afirmă într-o declarație scrisă că măsura este insuficientă și reprezintă „o oportunitate ratată” pentru protejarea altor categorii vulnerabile, precum bărbații de origine africană și cei cu antecedente familiale.

Bărbații de culoare și cei cu istoric familial de cancer de prostată au cel puțin dublul riscului de a dezvolta boala. Îi dezavantajăm grav și adâncim inegalitățile prin faptul că nu le oferim șansa de a-și depista afecțiunea devreme – moment în care șansele de supraviețuire sunt mult mai mari, a subliniat Kemp. Acesta cere guvernului să reanalizeze decizia și să includă toți bărbații din categoriile de risc în programul de screening.

La rândul său, David James, director al proiectelor pentru pacienți în cadrul aceleiași organizații, spune că excluderea altor grupuri vulnerabile este profund dezamăgitoare. „Așteptarea unor date suplimentare timp de 10 ani sau chiar mai mult nu este o decizie neutră; este o alegere care va duce la mii de decese ce ar putea fi prevenite”, susține acesta.

Statisticile arată că unul din patru bărbați de culoare dezvoltă cancer de prostată, ceea ce îi face de două ori mai predispuși decât bărbații albi. Cu toate acestea, lipsa studiilor clinice dedicate acestei categorii – în ciuda riscului crescut – ar fi unul dintre motivele invocate pentru absența unui program de screening adresat lor.

CITEȘTE ȘI – O nouă cercetare arată că persoanele cu masă musculară mai mare și mai puțină grăsime viscerală au creierul biologic mai tânăr

Specialiștii subliniază însă că detectarea timpurie este esențială. Potrivit Healthcare UK, controalele regulate cresc semnificativ șansele de supraviețuire. Cancer Research UK afirmă că 78% dintre bărbații diagnosticați trăiesc cel puțin 10 ani după depistarea bolii, iar procentul crește la peste 95% dacă diagnosticul este pus într-un stadiu incipient.

Majoritatea bărbaților aflați în etapa timpurie a bolii prezintă puține simptome, motiv pentru care organizațiile de pacienți insistă că un program mai amplu de screening ar salva numeroase vieți.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
