O nouă cercetare arată că persoanele cu masă musculară mai mare și mai puțină grăsime viscerală au creierul biologic mai tânăr

Oamenii pierd treptat masă musculară și acumulează grăsime viscerală pe măsură ce îmbătrânesc, iar această din urmă categorie de grăsime – aflată în profunzimea corpului, în jurul inimii, rinichilor și altor organe – s-ar putea dovedi un indicator relevant al stării creierului. Un nou studiu prezentat săptămâna viitoare la reuniunea anuală a Radiological Society of North America sugerează că raportul dintre grăsimea viscerală și masă musculară poate oferi indicii esențiale despre sănătatea cerebrală.

Concluzia principală: persoanele cu o masă musculară mai mare și un raport mai scăzut grăsime viscerală–mușchi au creiere biologic mai tinere. „Știm că vârsta unei persoane, în ceea ce privește aspectul exterior, nu corespunde întotdeauna vârstei cronologice”, a spus dr. Cyrus Raji, autorul principal al studiului. „Același lucru se poate spune și despre vârsta organelor.”

Importanța descoperirii este majoră, deoarece vârsta este cel mai mare factor de risc pentru boala Alzheimer și alte forme de demență. Orice factor care accelerează „îmbătrânirea creierului” poate influența semnificativ riscul de declin cognitiv.

Cum a decurs studiul

Cercetarea a inclus 1.164 de persoane sănătoase, cu o vârstă medie de 55 de ani. Toți participanții au efectuat un RMN complet, evaluând atât creierul, cât și distribuția masei musculare și a grăsimii corporale. Cercetătorii au folosit un algoritm antrenat pe 5.500 de adulți pentru a estima „vârsta creierului” fiecărui participant.

CITEȘTE ȘI – Ultima oră de somn, esențială pentru sănătate. Un reputat cercetător explică de ce tăierea somnului îți afectează creierul, metabolismul și performanța

Rezultatul: creierul participanților părea, în medie, cu aproximativ 0,7 ani mai bătrân decât vârsta lor reală – o diferență nesemnificativă statistic. Totuși, tendința a fost clară: mai multă masă musculară a fost asociată cu un creier mai tânăr, iar un raport mai mare de grăsime viscerală–mușchi a fost asociat cu un creier mai îmbătrânit.

Interesant este că efectul a fost identificat doar pentru grăsimea viscerală, nu și pentru cea subcutanată, aflată imediat sub piele. Grăsimea viscerală este cunoscută pentru legătura cu diabetul, rezistența la insulină, dislipidemia și inflamația sistemică – toate fiind factori care pot afecta negativ structura și funcția cerebrală.

Dr. Zhenqi Liu, expert în diabet la Universitatea Virginia, a subliniat că rezultatele erau de așteptat: tinerii și persoanele sănătoase tind să aibă mai multă masă musculară și, implicit, un creier biologic mai tânăr. În schimb, adulții în vârstă cu boli cronice prezintă de regulă o masă musculară redusă și, posibil, o scădere a volumului cerebral.

Studiul evidențiază și limitele indicelui BMI, o metrică veche de aproape două secole care nu arată distribuția reală a grăsimii în corp. Un BMI scăzut nu garantează sănătatea, iar un BMI ridicat nu reflectă întotdeauna riscul real, deoarece nu diferențiază între masa musculară și tipurile de grăsime.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.