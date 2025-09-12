Manevrele au loc în apropierea orașului Borisov, la est de Minsk, și coincid cu avansurile trupelor ruse pe frontul ucrainean

Rusia și Belarus dau startul unor manevre militare comune de amploare, ceea ce ridică nivelul de alertă în statele NATO de la granița estică. Exercițiile, cunoscute sub numele de „Zapad 2025”, se desfășoară la câteva zile, după ce Varșovia a acuzat Moscova de încălcarea spațiului său aerian cu drone de atac, alimentând tensiuni deja ridicate, scrie AFP.

Manevrele au loc în apropierea orașului Borisov, la est de Minsk, și coincid cu avansurile trupelor ruse pe frontul ucrainean și intensificarea bombardamentelor asupra orașelor vecinilor lor. Polonia, Lituania și Letonia, toate state membre NATO, au trecut la măsuri suplimentare de securitate. Polonia a închis complet frontiera cu Belarus pe durata exercițiilor, premierul Donald Tusk avertizând că țara traversează „zile critice” și că riscul unui conflict deschis este mai mare ca oricând, după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Moscova respinge acuzațiile. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că manevrele sunt „planificate” și „nu vizează pe nimeni în mod special”. Totuși, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut că semnificația exercițiilor este clar ofensivă și îndreptată împotriva Kievului.

Zapad are loc, de regulă, o dată la patru ani, însă ediția din acest an este prima organizată în plin război în Ucraina. În 2021, Rusia mobilizase peste 200.000 de soldați, însă acum numărul este mai redus, având în vedere resursele deja concentrate pe front. Minsk a anunțat inițial participarea a 13.000 de militari, dar ulterior a recunoscut că efectivele vor fi diminuate.

Potrivit premierului polonez, scenariile testate includ simulări privind ocuparea coridorului Suwałki – fâșia de teren dintre Polonia și Lituania ce leagă Belarusul de enclava rusă Kaliningrad. Zona este considerată una dintre cele mai vulnerabile pentru NATO. Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a respins aceste speculații, catalogându-le drept „absurde”.

Dimensiunea nucleară a manevrelor adaugă o nouă presiune asupra regiunii. Rusia a amplasat arme nucleare tactice în Belarus, iar în cadrul exercițiilor, ar urma să fie testată racheta experimentală cu potențial nuclear „Oreshnik”. Oficial, Moscova vorbește despre antrenamente, dar analiștii militari sunt împărțiți între a considera aceste exerciții simple demonstrații și a le interpreta ca pregătiri concrete pentru un posibil conflict.

În replică, NATO își coordonează propriile exerciții defensive în estul Europei, o strategie ce amintește de rivalitatea militară permanentă din perioada Războiului Rece.

