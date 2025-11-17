Evacuare de urgență la Plauru, după explozia unei nave cu GPL pe malul ucrainean al Dunării

De către
Dana Macsim
-
0
19

Anunțul vine pe fondul unui nou val de atacuri cu drone în zona de frontieră

Localitatea Plauru, aflată în apropierea graniței cu Ucraina, a fost evacuată luni, ca măsură preventivă, în urma unui incident grav produs peste Dunăre, pe teritoriul ucrainean. ISU Tulcea a confirmat decizia, fără a furniza deocamdată detalii tehnice despre procedură sau numărul persoanelor vizate.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, o navă încărcată cu aproximativ 4.000 de tone de GPL ar fi fost lovită de o dronă în portul ucrainean de peste fluviu. Deși incidentul s-a produs pe malul opus, riscul generat de încărcătura inflamabilă a determinat autoritățile române să dispună evacuarea imediată a comunității din Plauru.

Anunțul vine pe fondul unui nou val de atacuri cu drone în zona de frontieră. Ministerul Apărării Naționale a transmis că, în noaptea de luni, au fost detectate mai multe ținte care evoluau în spațiul aerian ucrainean, însă nu s-au înregistrat intrări neautorizate în spațiul aerian al României.

ISU „DELTA” Tulcea a raportat că, în timpul nopții, au fost primite patru apeluri la 112 de la locuitori care au semnalat zgomote similare bombardamentelor și au cerut clarificări asupra situației. Autoritățile continuă monitorizarea zonei, iar măsurile de protecție se mențin până la eliminarea oricărui risc.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Articolul precedentUltimele zile pentru depunerea cererilor de ajutor la încălzire: termen limită 20 noiembrie
Articolul următorBNR: Creșterea TVA s-a reflectat aproape integral în prețurile alimentelor
Dana Macsim
Dana Macsim
https://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.