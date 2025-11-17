Anunțul vine pe fondul unui nou val de atacuri cu drone în zona de frontieră

Localitatea Plauru, aflată în apropierea graniței cu Ucraina, a fost evacuată luni, ca măsură preventivă, în urma unui incident grav produs peste Dunăre, pe teritoriul ucrainean. ISU Tulcea a confirmat decizia, fără a furniza deocamdată detalii tehnice despre procedură sau numărul persoanelor vizate.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, o navă încărcată cu aproximativ 4.000 de tone de GPL ar fi fost lovită de o dronă în portul ucrainean de peste fluviu. Deși incidentul s-a produs pe malul opus, riscul generat de încărcătura inflamabilă a determinat autoritățile române să dispună evacuarea imediată a comunității din Plauru.

Anunțul vine pe fondul unui nou val de atacuri cu drone în zona de frontieră. Ministerul Apărării Naționale a transmis că, în noaptea de luni, au fost detectate mai multe ținte care evoluau în spațiul aerian ucrainean, însă nu s-au înregistrat intrări neautorizate în spațiul aerian al României.

ISU „DELTA” Tulcea a raportat că, în timpul nopții, au fost primite patru apeluri la 112 de la locuitori care au semnalat zgomote similare bombardamentelor și au cerut clarificări asupra situației. Autoritățile continuă monitorizarea zonei, iar măsurile de protecție se mențin până la eliminarea oricărui risc.

