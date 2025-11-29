În două operațiuni comune desfășurate luna aceasta, Europol a sprijinit Franța și Spania, precum și Italia și România, în acțiuni împotriva grupurilor de crimă organizată implicate în traficul de persoane și exploatarea sexuală.

Ambele operațiuni au dus la numeroase arestări, protejarea victimelor și confiscarea unor bunuri importante.

Operațiunea, desfășurată împreună de Franța și Spania, a vizat un grup de crimă organizată de origine chineză implicat în traficul de persoane pentru exploatare sexuală.

Rețeaua, activă de câțiva ani, coordona cercuri de exploatare sexuală în Franța și în mai multe state membre UE. Membrii rețelei închiriau apartamente pe termen scurt prin internet, o metodă cunoscută sub denumirea de „sex tours” sau „carousels”.

Rezultatele zilei de acțiune (4 noiembrie):

15 percheziții la domiciliu (9 în Spania, 6 în Franța);

37 de victime descoperite: 34 identificate și audiate în Franța în 23 de locații (8 au acceptat sprijin social și 5 au depus plângere), 3 victime eliberate în Spania;

10 suspecți arestați (2 în Spania, 8 în Franța), dintre care 7 au fost reținuți preventiv;

confiscări: 47.000 EUR în numerar, 160.000 EUR în conturi bancare, 126 telefoane mobile (aprox. 50 găsite la locațiile de exploatare sexuală), 1 autovehicul, 40 obiecte de lux, 5 calculatoare și 3 tablete.

Rețeaua folosea diverse metode de recrutare, vizând în special femei chineze prin call-centere din China, Spania și Franța. Unele victime știau că vor practica prostituția, dar au fost induse în eroare cu privire la condițiile reale.

Altele credeau că merg în UE pentru muncă legitimă, înainte de a fi forțate să se supună exploatării sexuale.

Unele femei chineze deja aflate în UE au fost, de asemenea, vizate. Europol a sprijinit operațiunea prin schimb de informații, suport analitic și coordonarea cooperării transfrontaliere.

Destructurarea unei rețele românești de trafic de persoane

Operațiunea, desfășurată de Italia și România, a vizat un clan familial de naționalitate română, cu bază în Iași, România.

Grupul, activ de peste 20 de ani, exploata fete tinere prin constrângere, violență și manipulare psihologică, având legături strânse cu cetățeni albanezi implicați în exploatare sexuală la Roma.

Rezultatele zilei de acțiune (18 noiembrie):

25 de percheziții la domiciliu (20 în România, 5 în Italia);

confiscări: 20.000 EUR în numerar;

19 suspecți români arestați, 2 persoane puse sub control judiciar;

99 de conturi bancare suspectate de spălare de bani identificate;

confiscări de arme: 7 săbii, 1 topor, 4 arme de foc;

10 proprietăți imobiliare, 8 mașini de lux, bijuterii, 45 de documente, 32 telefoane mobile și 3 calculatoare confiscate în România.

Rețeaua folosea tehnica „lover boy” pentru a recruta și manipula victimele, forțându-le să practice prostituția la Roma.

În perioada investigată, grupul este suspectat că a obținut un profit estimat la 1,7 milioane EUR.

Europol a sprijinit operațiunea prin schimb de informații, suport analitic și coordonarea cooperării transfrontaliere, în timp ce Eurojust a coordonat investigația internațională printr-o echipă comună și mai multe întâlniri la sediul său din Haga.

Operațiunile au fost susținute de rețeaua @ON, finanțată de Comisia Europeană și condusă de Direcția de Investigare Antimafia din Italia (DIA), care a sprijinit financiar întâlnirile operaționale și mobilizarea comună a anchetatorilor.

Țările și agențiile participante:

Franța: Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH); Direcția Teritorială de Poliție Judiciară Montpellier

Spania: Poliția Națională – Unitatea Centrală pentru Rețele de Imigrație și Fraudă Documentară (UCRIF)

Italia: Poliția de Stat – Echipa Mobilă Roma și Serviciul Central Operativ; Parchetul Districtual Roma

România: Poliția Română – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași

Eurojust

