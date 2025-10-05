De către

O furtună puternică a lovit sâmbătă mai multe regiuni din Europa, provocând căderi de copaci, crengi rupte și perturbări în transporturi, dar până în prezent nu au fost raportate pagube majore, potrivit dpa.

Serviciile de pompieri au fost mobilizate pe scară largă pentru a interveni în zonele afectate.

În Bruxelles, capitala Belgiei, pompierii au efectuat aproximativ 90 de intervenții, majoritatea pentru copaci doborâți sau crengi rupte, a transmis agenția belgiană Belga.

Și în alte regiuni ale țării s-au înregistrat pagube materiale.

Scoția și Norvegia, afectate de pene de curent

În Scoția și Norvegia, zeci de mii de gospodării erau încă fără curent electric duminică dimineață, după ce furtuna a avariat liniile electrice.

Potrivit postului norvegian NRK, mai multe zone din sudul și centrul Norvegiei se confruntau cu pene de current.

În Scoția, pasagerii au fost avertizați cu privire la perturbări în traficul feroviar, în timp ce lucrările de reparații continuă, notează Asociația de Presă Britanică (PA).

Olanda și aeroportul Schiphol: situația se stabilizează

În Olanda, avertizarea de furtună a fost ridicată, iar pagubele au fost limitate. Totuși, copacii căzuți au provocat perturbări pe drumuri, iar pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, circa 150 de zboruri au fost anulate sâmbătă.

Situația s-a normalizat în mare măsură, însă alte 10 zboruri au fost suspendate duminică ca măsură de precauție.

