Codul portocaliu de fenomene meteo extreme a lăsat în urmă distrugeri semnificative în București și județul Ilfov.

Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) au avut 351 de intervenții pentru copaci doborâți, elemente de construcție desprinse și cabluri electrice avariate, ăn urma fenomenelor meteo extreme.

În municipiul București, echipajele ISU au intervenit la 309 solicitări: 218 pentru copaci căzuți, 59 pentru elemente de construcție desprinse, 17 pentru cabluri electrice afectate și 15 pentru acumulări de apă.

Situația din județul Ilfov

În Ilfov, autoritățile au raportat 42 de cazuri similare: 24 de copaci prăbușiți, 7 intervenții pentru bucăți de construcții desprinse, 2 pentru cabluri electrice avariate și 9 pentru acumulări de apă.

În total, trei autoturisme au fost avariate.

O persoană rănită, transportată la spital

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a precizat că doi copaci s-au prăbușit peste autoturisme aflate în mers pe străzile Capitalei.

În urma incidentului, o persoană a suferit traumatisme și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

