Uniunea Europeană își păstrează ținta de a pune capăt dependenței de petrolul și gazele rusești până la începutul anului 2028, a anunțat comisarul pentru Energie, Dan Jorgensen, după consultările cu secretarul american al Energiei, Chris Wright, la Bruxelles. Planul european urmează să fie transpus într-un cadru legislativ și presupune interzicerea contractelor noi cu furnizori din Rusia de anul viitor, cu obiectivul de eliminare completă a importurilor până la termenul fixat, scrie Reuters.

Washingtonul presează pentru un calendar mai accelerat, dar Jorgensen a precizat că prioritatea este obținerea unui acord rapid între guvernele statelor membre și Parlamentul European. „Este un demers extrem de ambițios. Dacă vor apărea modalități suplimentare de a crește presiunea asupra Moscovei, vom analiza cu deschidere”, a spus oficialul european.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat că se ia în calcul includerea unei interdicții explicite în următorul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 19-lea, care ar putea fi prezentat în curând. Diferența majoră este că, în timp ce sancțiunile au nevoie de reînnoire la fiecare șase luni, o dată fixată prin lege ar blinda ireversibil procesul de desprindere energetică de Rusia.

La rândul său, secretarul american al Energiei a evidențiat rolul gazului natural lichefiat (GNL) provenit din Statele Unite, care a devenit sursa principală de substituție pentru Europa. „Scopul nostru comun este ca importurile rusești să ajungă la zero, iar SUA rămân partenerul de bază în acest efort”, a subliniat Chris Wright.

Totodată, Jorgensen a avertizat că tranziția trebuie gestionată atent pentru a evita șocuri economice. „Reducerea dependenței nu trebuie să aducă scumpiri dramatice sau probleme în aprovizionare. De aceea, Europa va continua să-și extindă achizițiile de GNL, mai ales din Statele Unite”, a adăugat comisarul.

