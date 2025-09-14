Pe termen scurt, companiile vor fi nevoite să îmbunătățească pachetele salariale și să ofere bonusuri mai consistente pentru a-și păstra angajații

În al doilea trimestru al anului 2025, piața muncii din Uniunea Europeană a fost mai dinamică, spun datele Eurostat, care arată că, între aprilie și iunie 2025, aproape un sfert dintre șomerii europeni au reușit să se angajeze. Mai exact, aproximativ 3,1 milioane de persoane aflate în șomaj și-au găsit un loc de muncă, însă alți 6,8 milioane de europeni au rămas fără angajare, iar 3,2 milioane au ieșit complet din forța de muncă, arată termene.ro.

Pentru România, aceste cifre nu sunt doar statistici la nivel continental. Ele reprezintă un indicator direct al tendințelor care ne influențează piața internă. Migrația continuă a forței de muncă din est către vest și concurența pentru angajați din aceleași sectoare fac ca orice schimbare la nivel european să se resimtă rapid și aici.

Efectele sunt vizibile în industriile unde nevoia de personal este acută: producție, construcții, IT și sănătate. O creștere a numărului de șomeri integrați în joburi la nivel european înseamnă automat presiuni salariale și competiționale și în România. În paralel, ieșirile masive din piața muncii, prin pensionare, migrare sau retragere temporară, alimentează deficitul de personal și cer soluții rapide pentru pregătirea și atragerea noilor generații.

Specialiștii văd trei direcții majore de impact asupra pieței din România. Pe termen scurt, companiile vor fi nevoite să îmbunătățească pachetele salariale și să ofere bonusuri mai consistente pentru a-și păstra angajații. În același timp, recrutarea transfrontalieră și automatizarea vor deveni strategii tot mai utilizate.

Pe termen mediu, standardele de lucru flexibile, part-time, muncă la distanță, pot reintegra părinți, seniori sau persoane din mediul rural. În același context, convergența salariilor cu restul UE va continua, ceea ce va pune presiune pe firmele cu productivitate scăzută.

Pentru autorități, provocarea rămâne accelerarea programelor de reconversie profesională și adaptarea politicilor sociale: condiționarea indemnizației de șomaj de participarea la cursuri, introducerea voucherelor de mobilitate și dezvoltarea serviciilor de îngrijire care să permită reintrarea pe piața muncii.

