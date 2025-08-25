De către

Anul trecut, statele membre ale Uniunii Europene au recoltat aproximativ 62 de milioane de tone de legume, în creștere cu 6% față de 2023, și 24 de milioane de tone de fructe și alune, în ușoară scădere cu 2%, potrivit datelor Publicației Eurostat.

În topul producției de legume se află Spania, cu 14,8 milioane de tone, urmată de Italia (13,8 milioane), Franța (5,8 milioane) și Polonia (5,2 milioane), care împreună asigură 64% din recolta totală.

România a contribuit cu 1,1 milioane de tone, ocupând locul 11 în UE, după Grecia și Ungaria, conform datelor outright ale Eurostat.

Diferențele în estimările privind producția de legume sunt semnificative: Institutul Național de Statistică indică o producție de 2 milioane de tone în 2024.

Acest total include și legumele din sere și grădinile familiale, fiind în scădere cu 10% față de anul anterior, ca urmare a randamentelor mai scăzute și diminuării suprafețelor cultivate.

Europa și-a majorat producția de roșii cu 5% (16,8 milioane tone), morcovi cu 6% (4,7 milioane) și ceapă cu 11% (7 milioane).

Italia continuă să fie cel mai mare producător de roșii, cu 36% din total, urmată de Spania și Portugalia. România ocupă poziția 9 în UE pentru producția de roșii, cu 231.390 tone.

În privința morcovilor, cele mai importante surse sunt Germania (18%), Franța (14%) și Polonia (12%). Pentru ceapă, principalii producători sunt Țările de Jos (25%), Spania (20%) și Germania (12%).

Producția de fructe a UE totalizează peste 20 de milioane de tone

La capitolul fructe, cele mai mari producții provin tot din Italia (5,4 milioane tone), Spania (4,3 milioane), Polonia (4,1 milioane) și Franța (3 milioane), reprezentând 58% din recolta europeană.

România se poziționează pe locul 6 în UE, cu 1,3 milioane tone de fructe, fiind foarte aproape de Spania.

La recoltarea de mere, Polonia deține 29%, Italia 21%, iar Franța 17%. Recolta totală de mere a UE a scăzut cu 4% față de 2023.

În ceea ce privește piersicile, Spania produce 37% din întreaga recoltă europeană, urmată de Italia și Grecia, care împart 91% din producția de piersici din UE.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.